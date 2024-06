Gears of War: E-Day sarà un prequel per l'intera saga di GoW e sarà basato su Unreal Engine 5, sfruttando le tecnologie Lumen e Nanite.

Microsoft ha rivelato Gears of War: E-Day un paio di giorni fa in occasione del suo Xbox Games Showcase, quando ha fatto sapere che il nuovo capitolo della serie GoW, a tutti gli effetti un prequel dell'intera saga, sarà basato su Unreal Engine 5. Oggi condivide alcuni dettagli tecnici riguardo all'implementazione del motore di Epic, che vedrà proprio nel nuovo capitolo di GoW, come è successo in passato con le precedenti iterazioni, una vetrina di notevole rilevanza.

Secondo Microsoft, Gears of War: E-Day utilizzerà il Ray Tracing per migliorare illuminazione, riflessi e ombre. Inoltre, il gioco avrà oltre 100 volte più dettagli negli ambienti e nei personaggi rispetto al capitolo precedente della saga, Gears 5, insieme a distruzione ed effetti di gore di nuova generazione. Non mancherà una tecnologia all’avanguardia alla base delle animazioni.

Possiamo supporre che Gears of War: E-Day utilizzerà la tecnologia Lumen integrata in Unreal Engine 5, la quale è a tutti gli effetti una forma di Ray Tracing. Il team di sviluppo, The Coalition ha anche riconfermato che il trailer di debutto del gioco è realizzato con il motore del gioco. Sebbene non sappiamo su quale piattaforma fosse in esecuzione, non si tratta di un video pre-renderizzato.

Gears of War: E-Day è ambientato quattordici anni prima del capitolo iniziale di Gears of War. Gli eroi di guerra Marcus Fenix ​​e Dom Santiago tornano a casa per affrontare un nuovo incubo: l'Orda di Locuste. Questi mostri sotterranei, grotteschi e implacabili, eruttano dal basso, assediando l'umanità stessa. Inoltre, è stato confermato che non si tratterà di un open-world.