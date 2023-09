Gargoyles Remastered: il gioco del 1995 torna con una nuova veste grafica e alcune aggiunte

Disney Games e Empty Clip Studios hanno svelato la data d'uscita di Gargoyles Remastered, gioco originariamente rilasciato nel lontano 1995 e sviluppato in collaborazione con Buena Vista Interactive. La nuova edizione è già presente sugli store e può essere aggiunta alla lista dei desideri, ma sarà rilasciata il 19 ottobre per Xbox One, Play Station 4 e PC via GOG e Steam.

Il titolo originale fu ispirato alla serie animata che ottenne un enorme successo tanto per la profondità dei temi trattati quanto per l'atmosfera estremamente dark. Il gioco fu rilasciato per Sega Mega Drive e fu apprezzato non solo per una grafica all'avanguardia, seppur a 16 bit, ma anche per la fedeltà al materiale originale dello show televisivo.

La riproposizione l'avevamo già vista alla Gamescom 2023: l'annuncio era stato fatto durante lo showcase di Disney Games dove sono state presentate numerose novità in arrivo già nell'ultima parte nel 2023 e che abbiamo riassunto in un articolo dedicato. Nelle scorse ore Disney ha rilasciato un nuovo trailer che mostra la veste grafica aggiornata e le novità introdotte.

La nuova edizione omaggia l'esperienza originale: si tratta di un platform a scorrimento laterale che ci farà vestire i panni di Golia, protagonista della serie animata. Tuttavia, sono stati aggiunti alcuni elementi a partire dagli obiettivi, insieme a un sistema che consente di passare al volo dalla nuova veste grafica a quella originale. È stata implementate anche la funzione "Instant Rewind" che consente di annullare le azioni e riprendere da alcuni istanti prima di aver commesso un errore.

Il gioco sarà proposto anche in una stupenda edizione fisica da collezione che include, tra gli altri contenuti, una miniatura di Golia realizzata da NECA e una custodia in formato VHS. Sfortunatamente, ne saranno prodotte esclusivamente 3.000 unità di cui 1.800 per Nintendo Switch, 900 per PlayStation 4 e 300 per Xbox One. Se questo non bastasse, è disponibile solo presso Limited Run al prezzo di 175 dollari.