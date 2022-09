Captain America e Black Panther insieme: ecco i giochi mostrati al Disney & Marvel Games Showcase 2022

Al Disney & Marvel Games Showcase, parte del D23 Expo, sono stati mostrati i giochi in arrivo e svelate alcune date di uscita. Potete vedere lo streaming direttamente qui sotto, dura circa 23 minuti, mentre di seguito ecco il nostro riassunto.

Si parte con Tron Identity, gioco in arrivo nel 2023 sviluppato da Bithell Games, già autori di Thomas Was Alone. Si può già aggiungere alla lista dei desideri di Steam, ed è proprio da lì che carpiamo l'essenza del titolo, una visual novel che vede come protagonista Query, "un programma investigativo incaricato di svelare il mistero di cosa è stato preso e da chi".

Le decisioni prese da Query influenzeranno attivamente la storia. "Interagirai con una serie di personaggi intriganti e deciderai se allearti con loro, disprezzarli o addirittura eliminarli. In qualunque modo tu scelga di affrontarli, dovrai recuperare i loro ricordi perduti nella tua ricerca di risposte, enigmi attraverso la deframmentazione dei dischi di identità".

L'evento ci mostra poi il trailer di Disney's Illusion Island, gioco in esclusiva per Nintendo Switch in arrivo nel 2023. Questo platform bidimensionale in stile cartoon vede al centro la scanzonata banda composta da Topolino, Minnie, Paperino e Pippo impegnata nel salvataggio del mondo di Monoth. Si può giocare da soli oppure con altri tre amici, uno per personaggio.

Disney è passata poi a Marvel's Midnight Suns, svelandone la data d'uscita e mostrando un trailer di gameplay. Il titolo sviluppato da Firaxis Games, lo stesso studio dietro a XCOM, sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PS5, Xbox Series X|S, ma anche su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One successivamente. Dopo l'annuncio sono stati aperti i preordini che danno diritto ad alcuni bonus speciali. Il gioco non poteva che essere uno strategico a turni in chiave RPG e nel filmato potete vederne le meccaniche.

Il trailer successivo ci ha mostrato Marvel SNAP, gioco di carte con i supereroi per PC Windows e dispositivi Android e iOS. Con sessioni di gioco rapide da non più di tre minuti e una curva d'apprendimento rapida, il gioco sarà disponibile dal 18 ottobre 2022.

Dopo un breve assaggio di Aliens Dark Descent, Avatar Frontiers of Pandora, l'annuncio della Galactic Edition di LEGO Star Wars The Skywalker Saga e una breve comparsata di Return to the Monkey Island, lo showcase è passato a Gargoyles Remastered, gioco curato da Empty Clip. Si tratta di un abbellimento grafico del platform uscito su Sega Mega Drive del 1995.

Dopo un filmato legato a Disney Mirrorverse, si è passati a Disney Speedstorm. Il già noto titolo free-to-play per PC e console che ricorda Mario Kart, ma si basa sui personaggi di Disney e Pixar, arriverà "presto". Altro non è stato detto. A questo gioco è seguito un nuovo trailer dedicato a Disney Dreamlight Valley in cui vengono mostrati contenuti a tema Toy Story. Si è poi passati a mostrare Avatar: Reckoning, sparatutto online "ricco d'azione" che arriverà su smartphone.

La chiusura è stata dedicata ai pezzi grossi. Con un brevissimo filmato privo di ulteriori informazioni otteniamo la conferma alle indiscrezioni delle scorse settimane: il gioco su cui sta lavorando Skydance New Media con Amy Henning vede la presenza di Captain America e Black Panther, a cui si aggiungono altri due "eroi", un soldato e una spia. Precisamente il titolo ci metterà nei panni di un giovane Steve Rogers, in quelli di Azzuri (il papà di T'Challa e Pantera Nera dell'epoca), il soldato statunitense Gabriel Jones membro degli Howling Commandos e Nanali, a capo della Wakandan Spy Network. L'ambientazione rimanda alla Parigi della Seconda Guerra Mondiale, con tanti di nazisti e Hydra all'opera, anche se lo scenario di gioco si sposterà anche in quello che, a prima vista, sembra il Wakanda.

Di questa produzione sappiamo si tratta di un tripla A del genere azione-avventura, con una forte componente narrativa che ci immergerà in una "storia completamente originale". Ulteriori informazioni arriveranno in futuro.

L'altra "World Premiere" riguarda un gioco di realtà aumentata per dispositivi mobile di Niantic chiamato Marvel World of Heroes, in arrivo nel 2023. "Diventa un supereroe Marvel nel mondo reale. Crea il tuo eroe, pattuglia il tuo quartiere per sventare i crimini e unisciti ai tuoi amici e agli iconici eroi Marvel come Spider-Man, Capitan America e Wolverine per salvare il Multiverso!", è il messaggio che si legge sul sito ufficiale.