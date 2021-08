Gamescom 2021: Xbox avrà un evento dedicato

Xbox ha annunciato oggi il proprio evento virtuale che si terrà in occasione della Gamescom 2021 martedì 24 agosto a partire dalle ore 19:00. Sarà possibile seguire l’appuntamento su YouTube, Twitter, Twitch e Facebook Gaming per scoprire di più sulla line up di esclusive di Microsoft Xbox. L'evento rappresenterà un pre-show, mentre la Gamescom di quest'anno si svolgerà dal 25 al 27 agosto 2021.

Xbox presente a Gamescom 2021

Nel corso della settimana seguiranno nuovi aggiornamenti e gameplay da parte degli Xbox Game Studios, così come di alcune terze parti, che riguarderanno alcuni dei titoli in arrivo su Xbox nel corso dell’anno, le prossime novità per il servizio su abbonamento Xbox Game Pass e altro ancora. Per altre informazioni sulla presenza di Xbox a Gamescom 2021 vi rimandiamo a Xbox Wire.

Per chi non lo sapesse, la Gamescom è una fiera di videogiochi che, dal 2009, si svolge ogni anno presso il Koelnmesse di Colonia. Si tratta del più grande evento europeo dedicato al medium videoludico e, come tale, riunisce i publisher e gli sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Nonostante la vicinanza temporale all'E3 di Los Angeles, i produttori colgono comunque quest'occasione per presentare nuovi prodotti, siano essi giochi o console.

L'edizione 2021 avrebbe dovuto accogliere nuovamente gli espositori e, in forma limitata, il pubblico europeo. Purtroppo l'organizzazione ha dovuto fare un passo indietro.