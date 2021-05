Gamescom 2021 rinuncia all'evento ibrido: solo in digitale ad agosto

Mentre la maggior parte degli eventi si sono "rassegnati" al format digitale, qualche mese fa la Gamescom di Colonia si era dichiarata più fiduciosa, proponendo un format ibrido che unisse la presenza fisica a quella digitale. Una scelta audace, che tuttavia si è appena scontrata con la realtà dei fatti: anche la kermesse tedesca sarà completamente in digitale.

Gamescom 2021 in formato digitale, ci sarà la Opening Night Live

Per chi non lo sapesse, la Gamescom è una fiera di videogiochi che, dal 2009, si svolge ogni anno presso il Koelnmesse di Colonia. Si tratta del più grande evento europeo dedicato al medium videoludico e, come tale, riunisce i publisher e gli sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Nonostante la vicinanza temporale all'E3 di Los Angeles, i produttori colgono comunque quest'occasione per presentare nuovi prodotti, siano essi giochi o console.

L'edizione 2021 avrebbe dovuto accogliere nuovamente gli espositori e, in forma limitata, il pubblico europeo. Purtroppo l'organizzazione ha dovuto fare un passo indietro, come si legge dall'annuncio pubblicato poche ore fa sul sito ufficiale della fiera teutonica: "Questa decisione è stata presa dopo ampie discussioni con i partner e gli espositori". Le aziende non sono ancora in grado di partecipare a eventi fisici a causa delle evidenti difficoltà legate all'emergenza sanitaria.

Il format ibrido annunciato qualche mese fa era stato accolto positivamente dai partner, ma come spiega Oliver Frese, Chief Operating Officer del Koelnmesse, gli espositori non hanno potuto confermare la propria presenza per quanto concerne la parte fisica dell'evento: "Una cosa è assolutamente certa: tutte le persone coinvolte hanno bisogno di affidabilità nella pianificazione. Ecco perché quest'anno stiamo optando per una Gamescom puramente digitale e, con sufficiente anticipo, saremo in grado di offrire alla community un evento online ancora più solido [...]".

Lo staff della Gamescom ne approfitta per annunciare la nuova Opening Night Live, cerimonia inaugurale che vedrà la partecipazione di Geoff Keighley, presentatore e produttore dell'evento annuale dei The Game Awards. Rispetto allo scorso anno, questa volta lo show si svolgerà con un giorno di ritardo, ovvero mercoledì 25 agosto.

"Gli appassionati di videogiochi di tutto il mondo possono già pregustare la Opening Night Live del 2021. Dopo il grande successo della scorsa edizione, l'interesse degli sviluppatori è enorme, al punto da poter presentare le loro anteprime mondiali durante lo show di quest'anno e diventare così una parte importante della Gamescom 2021", ha dichiarato Keighley.

Ricordiamo che la Gamescom 2021 sarà aperta a tutti, gratuitamente, in formato digitale. L'evento dedicato al mondo dei videogiochi si svolgerà dal 25 al 27 agosto 2021.