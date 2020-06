Game Gear Micro, la storica console portatile SEGA diventa piccolissima

SEGA ha annunciato Game Gear Micro, una piccola console portatile disponibile in quattro varianti di colore. Ogni colore rappresenta un'offerta diversa: i giochi precaricati all'interno di ognuna sono quattro e tutti differenti. Il modello di colore nero integra: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run e Royal Stone. La Game Gear Micro di colore blu offre invece Sonic & Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale e Baku Baku Animal.

All'interno della versione gialla troviamo invece Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II e Shining Force: Final Conflict. Infine, ecco la versione rossa con Megami Tensei Gaiden: Last Bible, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The G.G. Shinobi e Columns.

La SEGA Game Gear Micro si presenta in dimensioni di 80 x 43 x 20 mm con uno schermo da 1,15 pollici. C'è un singolo altoparlante mono e un jack per le cuffie. La micro console si ricarica tramite USB, ma può ospitare anche due pile AAA. Al momento Game Gear Micro sarà disponibile solo in Giappone, prenotabile da subito a 4980 yen (50 dollari) in ogni variante di colore con consegne dal 6 ottobre.

Sarà possibile però acquistare anche un pacchetto con tutte e quattro le varianti a 27.255 yen (circa 250 dollari), in cui sarà contenuta anche una versione mini dell'accessorio "lente d'ingrandimento", detto Big Window Micro, per vedere meglio i contenuti a schermo.