FSR 3 con AFMF arriva su Call of Duty Modern Warfare III: una vera manna, lo abbiamo provato!

Con l'ultimo update rilasciato da Activision, l'opzione FSR 2.1 di Call of Duty: Modern Warfare III è stata sostituita dal nuovo FSR 3 con AFMF (AMD Fluid Motion Frames), ovvero la controparte AMD della Frame Generation di NVIDIA. La tecnologia promette un importante aumento delle prestazioni, apprezzato soprattutto da coloro che sfruttano configurazioni con ormai qualche anno sulle spalle. Ma come si comporta?

Ebbene, abbiamo deciso di effettuare diverse prove con l'ultimo capitolo della saga di Activision – del quale potete leggere la nostra recensione – e i risultati si sono rivelati eccellenti. Per provare la nuova implementazione, abbiamo utilizzato una scheda video AMD Radeon RX 7900 XTX alla quale sono abbinati 32 GB di memoria RAM DDR5-6000 e una CPU AMD Ryzen 9 7950X.

Il gioco è stato eseguito su un monitor Samsung Odyssey G9 (5120x1440 pixel), scelta dettata dall'ottima gestione del rapporto 32:9 del gioco. Si tratta, inoltre, di una risoluzione molto vicina al 4K che rende bene l'idea dei risultati raggiunti da AMD.

Va premesso che il gioco non consente di scegliere la scala di risoluzione, ovvero quella reale a cui vengono renderizzati i frame. Tuttavia, l'opzione di risoluzione dinamica permette di trovare il giusto compromesso tra quella reale e il frame rate desiderato.

Fatti i doverosi chiarimenti, non rimane che guardare i risultati del nostro test che sono decisamente interessanti. Senza alcuna tecnologia di upscaling, la scheda ha prodotto una media di 200 fps sulla nuova mappa Rio, con cali tra 180 e 190 durante gli scontri a fuoco. Con FSR 3 su Qualità e AFMF attivo, abbiamo raggiunto i 350 fps in media con cali a 320-330 fps durante gli scontri.

Rio con risoluzione nativa e FSR 3 disattivato

Rio con AMD FSR 3 Qualità e Generazione dei Frame Attiva

FSR 3 Qualità, in questo caso, ha impostato la risoluzione al 66%, ben al di sotto di quella nativa, con una differenza notabile sul fronte della qualità dell'immagine, ma tutto sommato non troppo evidente. Questo però, insieme alle tecnologie di AMD, ci ha consentito di ottenere un boost delle prestazioni di circa il 75%, molto vicino al raddoppio promesso da AMD.

Naturalmente, FSR 3 mette a disposizione ulteriori impostazioni: Bilanciato, Prestazioni e Prestazioni Ultra. Abbiamo svolto qualche benchmark per pura curiosità, ma durante la prova abbiamo preferito preservare il più possibile la qualità dell'immagine, utilizzando esclusivamente il preset "Qualità".

Di seguito è possibile osservare i risultati del benchmark interno del gioco che confermano quanto detto finora:

Benchmark a risoluzione nativa e FSR 3 disattivato

Benchmark con FSR 3 Qualità e Generazione dei Frame Attiva

Benchmark con FSR 3 Bilanciato e Generazione dei Frame Attiva

Tuttavia, Call of Duty è uno sparatutto frenetico, multigiocatore e con un time-to-kill decisamente basso, ragione per cui c'è un aspetto fondamentale da analizzare: l'input lag. Indubbiamente si tratta di un valore che tende al rialzo, e non di pochissimo con l'attivazione di AFMF. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che AMD Anti-Lag svolge un ottimo lavoro restituendo un compromesso più che accettabile tra prestazioni, qualità dell'immagine e latenza.

In definitiva, ci sentiamo di promuovere a pieni voti la tecnologia di AMD così come l'implementazione da parte di Activision che adesso garantisce prestazioni ottimali su una gamma decisamente più ampia di configurazioni. Merito, soprattutto, della scelta di AMD di rendere la sua tecnologia di upscaling open source e compatibile con qualsiasi processore video, anche concorrente.

Ciò significa che i vantaggi di cui sopra sono disponibili non solo per gli utenti AMD, ma riscontrabili anche con schede video NVIDIA GeForce o Intel Arc. Una manna soprattutto per gli utenti delle GeForce RTX serie 20 e 30 che non possono accedere al DLSS 3.