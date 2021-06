Frostpunk, ottimo gestionale di sopravvivenza gratis su Epic Games Store

Sviluppato dagli autori di This War of Mine, Frostpunk è un gioco di sopravvivenza di una società in cui il calore significa vita e ogni decisione ha un prezzo. Quando è stato rilasciato, questo gestionale ha ottenuto un enorme successo, non solo per le sue meccaniche di gioco da gestionale ma anche per il significato della sua storia. In un mondo completamente congelato, la gente ha sviluppato una tecnologia alimentata a vapore per combattere il freddo opprimente. La missione del giocatore è di costruire l'ultima città sulla Terra e assicurarsi i mezzi necessari per la sopravvivenza della comunità.

Frostpunk gratis su Epic Games Store

Adesso Frostpunk può essere riscattato gratuitamente da Epic Games Store. Dopo averlo fatto, rimarrà definitivamente nella libreria dei giochi del noto servizio di Epic.

"La peculiarità di un gioco come Frospunk non riguarda tanto il rigore delle meccaniche gestionali o il coinvolgimento che riesce a ricreare seguendo certi grandi city builder del passato come SimCity, piuttosto riguarda il messaggio. È un gioco che vuole innanzitutto trasmettere un forte monito riguardo a certe spregiudicatezze che l'uomo sta compiendo in fatto di equilibri climatici: intende trasmettere al giocatore quanto può essere difficile il nostro domani se non rispetteremo l'ambiente" abbiamo scritto nella recensione di Frostpunk.