Forza Horizon 5, arriva il supporto al DLSS 3 per le RTX 4000

Playground Games ha rilasciato l'update 19 per Forza Horizon 5 che introduce il supporto al DLSS 3 per schede video NVIDIA RTX 4000. L'aggiornamento arriva in preparazione al rilascio della nuova espansione Rally Adventure fissato per domani.

29 Marzo 2023

Xbox

NVIDIA

