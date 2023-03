Resident Evil 4 ha già surclassato i precedenti remake: 3 milioni di copie in due giorni

Da qualche giorno è disponibile Resident Evil 4, remake dell'omonimo survival horror, tra i capitoli più amati dello storico franchise Capcom. L'avventura da incubo di Leon S. Kennedy ha ottenuto il favore unanime della critica: su una base di 107 recensioni, RE 4 può vantare una media-voto di 93 su 100 su Metacritic. Oggi, grazie a un comunicato appena diffuso dal publisher giapponese, scopriamo che il titolo è stato accolto molto positivamente anche dal pubblico.

Resident Evil 4 Remake è già un bestseller per Capcom

"Resident Evil 4 (Remake) ha venduto più di 3 milioni di copie nei suoi primi due giorni!", così Capcom annuncia il primo grande traguardo della sua ultima produzione.

Pubblicato lo scorso venerdì, 24 marzo, il gioco è un rifacimento del mai troppo lodato Resident Evil 4 lanciato nel 2005 su GameCube, come parte dell'accordo che Capcom aveva siglato con Nintendo per produrre cinque esclusive ('Capcom Five') per la console cubica. Il Remake ripropone le stesse inquietanti atmosfere del capitolo originale, ma introduce piccoli e grandi cambiamenti sul fronte narrativo e offre un gameplay al passo coi tempi. Il cuore pulsante della nuova produzione è il RE Engine, motore che ci regala una veste grafica fotorealistica.

Nel comunicato rilasciato da Capcom si legge che - dalla pubblicazione del primo capitolo della saga - negli ultimi 27 anni sono stati distribuiti più di 135 milioni di giochi di Resident Evil. La compagnia nipponica ribadisce il suo impegno nei confronti degli investitori affermando che in futuro realizzerà altre "esperienze di gioco altamente coinvolgenti".

Su PC il gioco sta andando a gonfie vele, come dimostrano i numeri raccolti da SteamDB: a poche ore dal lancio, Resident Evil 4 è stato giocato da ben 168.191 giocatori contemporaneamente. Su Twitch il picco di spettatori (329.528 utenti) è stato raggiunto cinque giorni fa.

Ricordiamo che Resident Evil 4 è disponibile su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.