Fortnite è tornato giocabile sugli iPad in Europa tramite Epic Games Store

Epic Games Store è adesso disponibile nella versione compatibile con gli iPad di Apple e, con esso, tutti i suoi giochi più popolari, come Fortnite e il recente Fall Guys. Per scaricare Epic Game Store è necessario accedere al sito di Epic Games e scaricare il relativo client, non senza ignorare una serie di avvisi di Apple, che preferirebbe chiaramente che questo non accadesse. Nello scorso mese, con un sistema simile, Fortnite tornava anche su iPhone.

Tim Sweeney, CEO di Epic Games e guru dei motori grafici essendo il principale responsabile delle prime versioni di Unreal Engine, ha dichiarato di non avere "rimpianti" per la lunga assenza di Fortnite dalle piattaforme mobili, mentre la compagnia ha combattuto diverse battaglie legali per cambiare le politiche di App Store. Dopo quattro anni di battaglie legali e una stima di 1 miliardo di dollari di entrate in meno, Epic Games è finalmente riuscita a lanciare il proprio store sui dispositivi Apple e Google - inclusi ora anche gli iPad in Europa continentale.

Intanto, in Fortnite è arrivato il grande aggiornamento di metà stagione che ha aggiunto ancora più contenuti Marvel alla stagione Absolute Doom. Iron Man è tornato nel gioco - tramite una nuova skin acquistabile nel negozio, piuttosto che quella disponibile nel precedente battle pass Marvel. C'è anche una nuova modalità a tempo limitato con personaggi Marvel, che offre diverse potenti abilità.

Fortnite non era disponibile su App Store a causa di una lunga controversia tra Epic Games e Apple, quando la prima ha introdotto un sistema di pagamento diretto all'interno di Fortnite su iOS,

Apple ha considerato questa mossa una violazione delle sue linee guida per gli sviluppatori e ha rimosso Fortnite da App Store. Epic Games ha quindi citato in giudizio Apple, sostenendo che le politiche di App Store erano monopolistiche e che limitavano la concorrenza. Questo ha portato a una lunga battaglia legale tra le due società.

Nel 2021, un tribunale ha emesso una sentenza mista: ha stabilito che Apple non poteva impedire agli sviluppatori di offrire metodi di pagamento alternativi, ma non ha ordinato ad Apple di ripristinare Fortnite sull'App Store. Epic ha comunque fatto ricorso, ma nel frattempo, Fortnite è rimasto non disponibile su App Store.

Quindi, attualmente, i giocatori iOS non possono scaricare Fortnite da App Store a causa di questa disputa legale. Tuttavia, come abbiamo visto, Fortnite è tornato disponibile su iPad in Europa tramite Epic Games Store. Un impulso decisivo rispetto all'impasse che si era venuta a creare proviene dal Digital Markets Act europeo, che ha "costretto" Apple ad aprire le porte di iOS a store alternativi e alla possibilità di installare app da fonti esterne come lo è, appunto, il sito di Epic. Questo ha portato l'azienda di Cupertino a rivedere le proprie politiche per l'App Store europeo, introducendo nuove linee guida per gli sviluppatori che vogliono distribuire le proprie applicazioni al di fuori dello store ufficiale.