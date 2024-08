Fortnite è tornato su iPhone, ma solo in Europa: Epic Games Store sbarca su mobile

Da oggi l'Epic Games Store è disponibile per il download su iPhone nell'Unione Europea e su dispositivi Android in tutto il mondo. Il negozio di Epic Games sbarca con pezzi da novanta come Fortnite, Rocket League Sideswipe e il nuovissimo Fall Guys, ma Epic Games sta lavorando per "consentire a tutti gli sviluppatori di lanciare i loro giochi e le loro app attraverso l'Epic Games Store in futuro".

"Stiamo anche portando i nostri giochi sugli store mobili indipendenti, tra cui AltStore PAL", scrive la software house. Lo store è diventato gratuito proprio grazie al sostegno economico di Epic, ma c'è già l'intenzione di portare i giochi Epic sul negozio iOS di Aptoide nell'UE e su ONE Store per Android. "Non vediamo l'ora di portare i nostri titoli su altri store in tutto il mondo", sottolinea la software house.

Le istruzioni su come scaricare e installare l'Epic Games Store sul vostro dispositivo mobile sono rintracciabili qui per gli utenti iOS e qui per quelli Android. Il lancio sui dispositivi iOS nell'Unione Europea avviene dopo anni di battaglia legale e al fresco Digital Markets Act, anche se secondo Epic "Apple sta ancora bloccando l'accesso a Fortnite e all'Epic Games Store per iOS per tutti gli altri utenti al di fuori dell'Europa".

La software house sottolinea che "per il momento, il processo di installazione dell'Epic Games Store su iOS e Android è lungo a causa dell'introduzione da parte di Apple e Google di esperienze di installazione intenzionalmente di scarsa qualità, con passaggi multipli, impostazioni del dispositivo confuse e schermate spaventose".

"Continuiamo a lottare nei tribunali e a collaborare con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per eliminare le condizioni anticoncorrenziali che Apple e Google impongono a sviluppatori e consumatori, in modo da poter costruire un negozio migliore per tutti".

Tim Sweeney, CEO e fondatore di Epic Games, spiega che "la situazione sta cambiando e l'ecosistema mobile si sta finalmente aprendo alla concorrenza. Siamo grati alla Commissione europea per aver reso possibile il lancio di Epic Games Store e l'offerta dei nostri giochi agli utenti iOS dell'Unione europea. Ora gli utenti europei di iOS e tutti gli utenti Android possono accedere al nostro negozio e ai nostri giochi, come hanno sempre potuto fare su piattaforme aperte come PC e Mac. La lotta è tutt'altro che conclusa, ma questo è un progresso tangibile per gli sviluppatori e per i consumatori che possono iniziare a beneficiare della concorrenza e della scelta".

Intervistato, Sweeney ha aggiunto: "Negli ultimi quattro anni abbiamo perso probabilmente un miliardo di dollari per non avere Fortnite su iOS. Ma qual è il prezzo della libertà?. [...] Se si dà ad Apple il potere arbitrario di bloccare l'accesso dei concorrenti alla piattaforma, è ovvio che può bloccare chi vuole. Questo potere deve essere tolto loro".

"Non ho rimpianti, Apple doveva essere sfidata", ha affermato Sweeney. "Prima che sfidassimo direttamente Apple e facessimo notare al mondo intero quali fossero esattamente le sue pratiche, molte persone si limitavano a leggere il marketing di Apple e pensavano che l'App Store fosse un normale negozio come tutti gli altri. Non si rendevano conto che, di fatto, stava vietando qualsiasi altra concorrenza. E poiché tutti gli sviluppatori di app trasferivano le commissioni del 30% ai loro clienti, nessuno capiva che l'App Store gonfiava i prezzi di tutto ciò con cui gli utenti entravano in contatto".

"Il modo in cui abbiamo sfidato Apple e Google, introducendo il pagamento diretto di Epic e trasferendo il 20% di risparmio a tutti i nostri clienti, ha immediatamente spostato la conversazione su queste 'tasse spazzatura' che aumentano il costo del software e sulla natura monopolistica dell'App Store. Bloccando Fortnite da un miliardo di dispositivi, Apple ha dimostrato al mondo di avere il monopolio dell'accesso al software per un miliardo di utenti".

Epic Games non è l'unica che sta lanciando un nuovo app store mobile. Microsoft, per esempio, sta ancora lavorando al proprio store per smartphone. Al suo interno potrebbero esserci anche i giochi di Epic Games: "Non conosciamo ancora le loro condizioni. Se le condizioni sono ottime, verremo, altrimenti non verremo", ha concluso Sweeney.

"Abbiamo fissato l'obiettivo di 100 milioni di nuove installazioni su Android e iOS entro la fine dell'anno", ha affermato Steve Allison, vicepresidente e direttore generale di Epic Games Store, malgrado il processo di installazione sia a dir poco macchinoso e complicato.