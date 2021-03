Fortnite, pro player a 8 anni: un team lo ha reclutato per 33mila dollari

Tra i giochi più amati dai giovani, Fortnite occupa una delle prime posizioni. Lo sparatutto di Epic Games ha rivoluzionato il panorama del gaming competitivo attirando a sé milioni di utenti, anche persone non particolarmente avvezze al genere degli shooter.

Nel caso di Joseph Deen, Fortnite non è solo un divertente passatempo: il gioco è stato un trampolino di lancio per il suo debutto sulla scena eSport. Nulla di nuovo, no? Forse dovremmo specificare che Deen si è assicurato un contratto da pro player a soli 8 anni.

La storia di Joseph Deen, giovane promessa di Fortnite

In un'intervista concessa alla BBC, Joseph Deen ha parlato della sua nuova carriera come giocatore professionista di Fortnite. Residente in California, il bambino è dotato di un grande talento per quel che concerne i battle royale, al punto da attirare l'attenzione di una società di sport elettronici.

Lo scorso dicembre, uno scout del Team 33 ha contattato la famiglia Deen con l'intenzione di reclutare il giovanissimo player. "Devo conoscere questo ragazzino chiamato Joseph, è incredibilmente bravo", queste sono le parole riferite a Tyler Gallagher, amministratore delegato e co-fondatore della società. "Devi ingaggiarlo. Se non lo facciamo noi, qualcun altro lo farà".

La firma è arrivata e il piccolo Joseph è diventato ufficialmente un videogiocatore professionista. Il contratto proposto da Team 33 prevede un pagamento immediato di 33mila dollari e, per non far mancare nulla al nuovo arrivato, un computer high-end in regalo.

Nello scambio di chiacchiere con la BBC, Joseph ha affermato che la sua più grande fonte d'ispirazione è Kyle "Bugha" Giersdorf, giocatore che, a soli 16 anni, ha conquistato la Fortnite World Cup 2019 e un premio finale di 3 milioni di dollari. "Il mio sogno è quello di essere come Bugha e di giocare come lui. Lo guardo con ammirazione perché nessuno lo ha preso sul serio, fino a quando non ha vinto la World Cup, e io mi sento allo stesso modo: nessuno mi ha preso sul serio, finché non sono stato ingaggiato dal Team 33", spiega il pro player.

Joseph Deen ha "sfiorato" il primato per il videogiocatore professionista più giovane del mondo. Il record, stando al Guinness dei Primati, appartiene ancora a Victor "Lil Poison" De Leon III: nel 2005 aveva ricevuto il suo primo ingaggio a soli 7 anni.