Fortnite: il Milan e altre squadre di Serie A approdano all'interno del videogioco

Dal 23 gennaio, i giocatori di Fortnite potranno scegliere tra 10 diversi nuovi outfit “Kickoff Set” per rappresentare la propria squadra del cuore all’interno del videogioco. Tutti gli outfit potranno essere adattati ad ognuna delle 23 squadre partecipanti, tra le quali, per quanto riguarda le squadre italiane, troviamo Inter, Milan, Roma e Juventus. Inoltre per effetto della partnership tra Epic e il leggendario calciatore brasiliano Pelè, i giocatori potranno guadagnare due emote, inclusa la dribbling emote “Fancy Footwork” e l’iconica “Pelé’s Air Punch”.

Il calcio dentro Fortnite

I giocatori di Fortnite potranno mettersi in gioco per vincere dei premi partecipando alla Pelé Cup. Tutti i partecipanti potranno inoltre visitare il Creative Hub per vivere una esperienza di calcio immersiva e coinvolgente durante tutta la settimana e unirsi ai Club internazionali nei tornei Fortnite. Altri dettagli si trovano sul sito di Epic.

Per celebrare questa nuova partnership insieme ai propri tifosi, il Milan ospiterà il suo primo torneo Fortnite il prossimo 21 gennaio. Il torneo “Fortnite AC Milan Cup” metterà in palio gli outfit rossoneri e sarà supportato da QLASH.

Inoltre, il 23 gennaio, in occasione della partita Milan – Atalanta, 1000 sagome di cartone dei due avatar Rossoneri creati da Fortnite ed altri personaggi del popolarissimo video game saranno posizionati sugli spalti di San Siro. Quindi, se durante la partita vedete delle immagini che rimandano a Fortnite sapete perché sono lì.

In occasione del match, anche la Fan Board rossonera sarà dedicata a Fortnite: i volti dei tifosi Rossoneri appariranno infatti accanto ai personaggi Fortnite più amati di sempre e saranno cosi protagonisti insieme del terzo LED a San Siro. Altri dettagli sul sito dell’iniziativa.

