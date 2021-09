Fortnite: dopo il film Marvel, il supereroe Shang-Chi debutta nel battle royale

A un giorno dal debutto cinematografico di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Epic Games omaggia l'eroe Marvel trasformandolo in un personaggio giocabile di Fortnite. La skin dedicata a Shang-Chi è ora disponibile nel Negozio oggetti del popolare sparatutto, grazie a un ricco bundle che include l'outfit originale del Maestro del Kung-Fu e diversi gadget.

Si tratta dell'ennesimo add-on a tema Marvel, frutto di un'ambiziosa collaborazione che, come ricorda la stessa Epic, porterà alla creazione di tanti altri contenuti crossover.

Shang-Chi debutta nelle sale italiane... e in Fortnite!

La prima apparizione di Shang-Chi risale al 1973, anno in cui il personaggio esordì nel numero 15 di Special Marvel Edition. Complice la popolarità raggiunta dai film di arti marziali in quegli anni, l'eroe conquista all'istante il pubblico americano e, dopo soli due numeri, diventa il protagonista della testata, che viene dunque ribattezzata The Hands of Shang-Chi: Master of Kung Fu.

A quasi cinquant'anni dall'esordio fumettistico arriva anche il primo lungometraggio del MCU (Marvel Cinematic Universe), Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, dove il maestro delle arti marziali è interpretato dall'attore Simu Liu. Epic Games coglie la palla al balzo e, nel giorno di lancio del film, introduce il supereroe nell'ormai variegato roster di Fortnite.

Oltre alla skin dedicata al personaggio, e ispirata al costume originale dei fumetti, il Bundle di Shang-Chi include anche gadget da sfoggiare nelle partite del battle royale, ovvero: lo zaino Great Protector’s Shield, il doppio piccone Blades of the Brother Hand e l'accessorio Dragon’s Scale Wrap. Il pacchetto è già disponibile all'acquisto nel Negozio oggetti.

Lo scorso anno, durante la Stagione 4 di Fortnite: Capitolo 2, Epic Games ha lanciato un Pass Battaglia dedicato interamente ai fumetti Marvel e ai suoi supereroi; in quell'occasione, personaggi come Captain America, Iron Man, She-Hulk e Thor hanno invaso il mondo di Fortnite.

"Questo è solo l'inizio", dichiarava Donald Mustard, CCO di Epic Games, in merito alla partnership siglata con Marvel Entertainment. "È l'inizio di molte cose che abbiamo pianificato per diversi anni in questa integrazione Marvel", spiegava Mustard un anno fa.

A proposito di cinema, ricordiamo che pochi giorni fa Epic ha presentato una skin dedicata a Mike Lowrey, protagonista di Bad Boys (1995) interpretato da Will Smith.