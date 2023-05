Fortnite, con la versione 24.40 arriva la modalità Classifica: tutti i dettagli

I giocatori di Fortnite potranno presto partecipare a una modalità 'ranked' per la prima volta dal lancio del colorato sparatutto. Lo annuncia Epic Games sul suo sito ufficiale, dove svela tutti i dettagli dell'attesa modalità Classifica: verrà applicata sia a Battaglia Reale che a Zero Costruzioni con la versione 24.40, la quale porta con sé diverse modifiche al bilanciamento. Tuttavia, con l'arrivo della nuova game mode verrà interrotta la modalità Arena.

Epic Games: "è quasi il momento di salire di rango" in Fortnite!



In passato Fortnite ha avuto alcune 'classifiche' legate a eventi e modalità di gioco a tempo limitato, come Solo Showdown e Blitz Showdown. La modalità Classifica è invece una grossa novità: i giocatori più assidui dello shooter targato Epic potranno affrontare le partite competitive online allo scopo di acquisire nuovi ranghi, partendo dal grado 'Bronzo' fino ad arrivare al più ambito grado 'Unreal'. Questo vale per Battaglia Reale e Zero Costruzioni.

"La scala dei ranghi sarà composta da Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Élite, Campione e Unreal", spiega il team di Epic Games sul suo sito ufficiale. "Ciascun grado da Bronzo a Diamante conterrà tre ranghi, mentre Elite, Campione e Unreal saranno ranghi singoli. Scala i ranghi Bronzo per raggiungere l'Argento, quindi scala i ranghi Argento per raggiungere l'Oro". Un approccio molto simile a quello adottato dagli sviluppatori dei più popolari giochi competitivi, come Apex Legends, Overwatch e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Una volta raggiunto il grado Élite, i giocatori sfideranno altri utenti appartenenti allo stesso rango con l'obiettivo di conquistare il passaggio a Campione e, infine, a Unreal.



Con l'arrivo della versione 24.40 e, dunque, della modalità Classifica, Arena lascerà Fortnite. "I tornei restanti per il Capitolo 4 - Stagione 2 di Battaglia reale non avranno un requisito di idoneità legato al rango, a eccezione della Coppa Campioni su console", si legge sul sito di Epic Games. "I giocatori dovranno raggiungere il rango Platino I o superiore in Battaglia Reale Classifica per poter partecipare alla Coppa Campioni su console il 23 maggio ".

Alla base della modalità Classifica ci sarà un sistema a stagioni e il tutto verrà inaugurato dalla Stagione Zero, che durerà fino alla fine del Capitolo 4 - Stagione 3 di Battaglia Reale. Gli sviluppatori hanno intenzione di sfruttare questa stagione 'preliminare' per osservare l'andamento delle partite della nuova game mode e "apportare eventuali modifiche" e "miglioramenti".

Epic specifica che ogni giocatore avrà ranghi separati in Battaglia Reale e Zero Costruzioni. Per riassumere, ecco quali modalità supporteranno Classifica dopo il lancio della v. 24.40:



Battaglia reale

Singolo

Coppie

Squadre

Zero costruzioni

Coppie

Potranno partecipare alla modalità Classifica sia i veterani di Fortnite che i novizi, ma i giocatori freschi di registrazione dovranno prima soddisfare un requisito: "Per assicurarci che i nuovi giocatori abbiano l'esperienza necessaria, gli utenti con account Epic che non sono mai stati utilizzati per accedere a Fortnite dovranno completare un incarico specifico (Sopravvivi a 500 avversari) prima di poter abilitare l'opzione Classifica".

In merito alle altre novità della versione 24.40 di Fortnite, si parla di importanti bilanciamenti applicati alla gestione delle risorse in-game.

I limiti dei materiali verranno ridotti da 999 a 500.

I tassi di raccolta saranno leggermente aumentati.

I giocatori rilasceranno 50 di ciascun materiale quando vengono eliminati.

Con l'aggiornamento verranno corretti anche alcuni bug, tra cui un problema che impediva ai giocatori di essere curati con Succo succosso dopo essere stati in ANM.