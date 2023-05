Fortnite diventa una delle 10 discipline olimpioniche eSport

In completa controtendenza rispetto a quanto affermato nel 2018 dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, Fortinite è stato inserito tra le discipline olimpioniche virtuali. L'annuncio è stato dato negli scorsi giorni proprio dal CIO: lo sparatutto di Epic Games sarà parte dei 10 titoli della competizione internazionale.

Si tratta di un cambio di passo importante per il comitato che in un primo momento aveva completamente escluso gli sparatutto dalle competizioni. Le ragioni risiedevano chiaramente nella natura di questo genere che impone di "uccidere" gli avversari per vincere la partita.

"Non possiamo inserire nel programma un gioco che promuove la violenza o la discriminazione" dichiarò Bach nel 2018. A quanto pare, però, Fortnite ha rappresentato quella corretta alternativa che consente di mettere alla prova le capacità di puntamento dei videogiocatori professionisti.

Una scelta che, in ogni caso, rimane curiosa. Per quanto buffo e adatto ai giocatori di tutte le età, l'obiettivo in Fortnite rimane quello di eliminare gli altri giocatori togliendo loro punti salute. In sostanza, anche Fortnite come qualsiasi altro sparatutto impone di uccidere gli avversari.

Ad ogni modo, la selezione dei partecipanti alla competizione globale avverrà attraverso la Fortnite Champion Series 2023. I 12 migliori giocatori prenderanno parte alle Olimpiadi virtuali in una manifestazione che prevede in totale 10 discipline.

Per la danza sarà adottato Just Dance, così come per le gare automobilistiche è stato scelto Gran Turismo di Sony. Il tiro con l'arco, invece, vedrà l'utilizzo del videogioco mobile Tic Tac Bow. Non mancheranno neanche gli scacchi, la vela, il ciclismo, il taekwondo, il tennis e il baseball. Le finali della Olympic eSport Series si terranno a Singapore dal 23 al 25 maggio.