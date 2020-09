Fortnite, arriva il Ray Tracing: ecco come migliora la grafica

Il 17 settembre Fortnite si aggiornerà per introdurre il Ray Tracing e il DLSS, con benefici evidenti in termini di grafica. Basato su Unreal Engine 4, Fortnite godrà di riflessi, ombre, occlusione ambientale e illuminazione globale gestiti in Ray Tracing. Questi effetti miglioreranno in maniera significativa la grafica, con i riflessi soprattutto che cambieranno l'esperienza di gioco a Fortnite. Sarà una delle implementazioni più apprezzabili di Ray Tracing tra quelle viste finora nei giochi.

C'è anche DLSS 2.0, il quale è sempre più in grado di fare la differenza sulle prestazioni. DLSS 2.0 non si occupa solamente di migliorare la qualità dell'anti-aliasing attingendo a risorse pre-elaborate offline e disponibili tramite driver alle schede GeForce, ma fa lo stesso con molte delle texture delle schermate di gioco. Influisce, in altri termini, su una porzione consistente dei contenuti di gioco, il che consente di aumentare in maniera sensibile il frame rate.

NVIDIA introduce anche NVIDIA Reflex, una tecnologia volta a ridurre le latenze e favorire l'esperienza di gioco mutiplayer competitiva. NVIDIA ha lavorato con Epic fornendo a quest'ultima il cosiddetto NVIDIA Reflex Low Latency SDK, una tecnologia che aiuta il motore di gioco a inviare in modo efficiente il lavoro di rendering alla GPU allo scopo proprio di ridurre le latenze e migliorare la reattività dell'esperienza di gioco.

Tornando al Ray Tracing, NVIDIA rende disponibile la mappa RTX Treasure Run, raggiungibile all'interno della Modalità Creativa di Fortnite. Similmente a quanto fatto con Minecraft RTX, si tratta di una sorta di "benchmark tecnologico" in cui vengono esaltati gli effetti in Ray Tracing. La mappa conduce i giocatori all'ingresso di un museo dove si ritrovano coinvolti in una caccia al tesoro che li porterà a esplorare una sala degli specchi, un castello medievale, una giungla, arrampicarsi su una statua gigante ed esplorare un laboratorio scientifico rimpicciolito per cercare e trovare i tesori nascosti.

Questa mappa, così come le altre mappe di Fortnite, in particolare evidenzia come i riflessi in Ray Tracing vengano generati a partire dall'effettiva composizione poligonale delle scene di gioco. Sono per questo riflessi fedeli e generati in tempo reale, in nessuna parte realizzati con elementi pre-confezionati. Anche ombre e occlusione ambientale saranno Ray-traced, il che migliorerà la loro qualità come si può vedere nei confronti in questa pagina.

Le mappe di Fortnite, poi, prevedono l'interazione del giocatore, nel senso che può modificarle costruendo o distruggendo oggetti. Per questo motivo è molto difficile utilizzare tecniche di illuminazione pre-confezionata ed è invece benvenuta l'illuminazione globale in Ray Tracing. Quest'ultima aggiunge ulteriore luce riflessa che sarebbe altrimenti impossibile simulare in Fortnite.

Trovate altri dettagli sulle novità di Fortnite sul sito di NVIDIA.