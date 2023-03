Forspoken, un flop da 100 milioni di dollari: la scoperta su LinkedIn

Solo pochi giorni fa vi parlavamo di Forspoken e dei suoi risultati finanziari, definiti dalla stessa Square Enix "poco brillanti". Non è un mistero che l'action RPG sviluppato da Luminous Production sia stato un autentico flop, come si può constatare dalla tiepida accoglienza ricevuta dalla critica specializzata e dal pubblico stesso. Dal web, intanto, arrivano nuove informazioni legate alla sfortunata produzione nipponica: il budget di sviluppo ammonterebbe a 100 milioni.

Forspoken ha un budget multilionario: giocatori sconcertati

Come riporta Game World Observer, nonostante Square Enix non abbia mai svelato i costi di produzione di Forspoken, quest'informazione è apparsa su LinkedIn.

Per la precisione, è dal profilo della lead writer Allison Rymer che si apprende che il gioco che vede protagonista Frey Holland sarebbe costato più di 100 milioni di dollari a Square Enix. Rymer è stata coinvolta attivamente nella produzione del gioco e persino nell'ottimizzazione del budget, come si legge su LinkedIn, eppure manca ancora l'ufficialità di Square Enix. Vi consigliamo pertanto di prendere quest'informazione con le pinze.

Ufficiale o meno, questa notizia ha innescato le reazioni più disparate online. Reazioni prevalentemente confuse, come ci fa notare GamesRadar, che menziona il tweet di un utente piuttosto sconcertato: "Devono aver aggiunto per sbaglio uno 0. Non è possibile che quel gioco abbia avuto un budget di 100 milioni. Square è pazza?". Ricordiamo che due settimane fa il publisher giapponese aveva annunciato la sua decisione di riassorbire Luminous Productions, senza tuttavia condividere esplicitamente le ragioni di questa manovra.

La scorsa settimana David Gibson, analista di MST Financial, aveva invece stimato un budget di produzione da 70 miliardi di yen (circa 75 milioni di dollari).

In ogni caso, il 'fallimentare' Forspoken è stato anche il primo gioco su PC a integrare la tecnologia DirectStorage, la stessa che possiamo già trovare su Xbox Series X|S. Dopo aver messo alla prova il gioco su PC, abbiamo raccolto dati alquanto interessanti nella nostra analisi tecnica.