Vendite modeste per Forspoken, risultati finanziari a rischio per Square Enix

In una nuova presentazione sottoposta agli investitori, Square Enix ha ammesso l'impatto poco incisivo del suo ultimo titolo, Forspoken. L'azienda definisce i risultati ottenuti dal gioco "poco brillanti" e le recensioni "impegnative" per un progetto che evidentemente non ha ottenuto il successo sperato.

In effetti, il gioco non ha entusiasmato. Anche nella nostra analisi tecnica, che si concentra sulla nuova funzione Direct Storage, abbiamo riscontrato dati senza dubbio interessanti, ma che a conti fatti non condizionano così profondamente l'esperienza complessiva. Allo stesso modo, tanto le recensioni della critica quanto quelle dei giocatori non hanno premiato il lavoro svolto da Luminos Production.

In una precedente riunione, infatti, l'editore ha confermato la chiusura dello studio e la redistribuzione del personale verso altri progetti. Una notizia che si è accodata alle dimissioni di Yosuke Matsuda, il quale per dieci anni ha ricoperto la carica di CEO presso Square Enix e nell'ultimo periodo aveva mostrato un sempre maggiore interesse per gli NFT, come abbiamo riportato all'inizio di quest'anno.

"Tuttavia, il gioco ha ricevuto anche feedback positivi sulle sue caratteristiche d'azione, incluso il parkour e il sistema di combattimento, motivo per cui ha prodotto risultati che adotteremo per migliorare il nostro processo di sviluppo nei titoli futuri" ha dichiarato Square Enix.

Nel frattempo, però, l'azienda ha messo in guardia sui risultati finanziari per l'anno fiscale in corso. La chiusura avverrà il 31 marzo, ragione per cui le vendite di febbraio e marzo giocheranno un ruolo fondamentale, ma la società vede un "forte rischio al ribasso per i profitti dell'anno fiscale 2023".

Va anche ammesso che non tutto è imputabile a Forspoken il quale, per quanto abbia sottoperformato, non è l'unico titolo lanciato dal publisher a raccogliere un consenso minore di quello sperato. Lo stesso Atsushi Matsuda, Chief Accounting Officer di Square Enix, ha ammesso: "molti dei nuovi titoli di piccole e medie dimensioni che abbiamo lanciato non hanno funzionato come ci aspettavamo".

Al momento il titolo più atteso dal publisher rimane Final Fantasy XVI, che però raggiungerà gli scaffali solo il prossimo 22 giugno, motivo per il quale non potrà influire sui risultati finanziari di quest'anno.