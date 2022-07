Forspoken nuovamente rinviato: ecco la nuova data di uscita per PS5 e PC

Presentato circa due anni fa come Project Athia, Forspoken è una delle nuove grandi produzioni firmate Square Enix. Parliamo di un intrigante action/adventure di stampo fantasy, progettato dagli stessi sviluppatori di Final Fantasy XV con la collaborazione di alcuni autori d'eccezione, quali Amy Hennig (Jak and Daxter, Uncharted) e Gary Whitta (The Walking Dead: The Game).

Dopo il primo rinvio annunciato dal publisher nipponico, Forspoken sarebbe dovuto uscire questo ottobre, ma il suo debutto è stato posticipato per la seconda volta.

Forspoken arriverà il 24 gennaio 2023 su PS5 e PC



Su Twitter, Square Enix e Luminous Productions hanno diffuso un importante comunicato: Forspoken subisce un ulteriore rinvio. Nel tweet si legge che, in seguito ad alcune disucssioni con i partner commerciali, il lancio del gioco è stato spostato al 24 gennaio 2023.

"Tutti gli elementi del gioco sono ora completi e lo sviluppo è nella fase finale di rifinitura", si legge nel suddetto tweet. "Vorremmo ringraziarvi per il vostro costante supporto e per la vostra pazienza in questo viaggio. Il vostro entusiasmo per il gioco ci ispira ogni giorno e non vediamo l'ora di condividere con voi maggiori informazioni su Forspoken nel corso dell'estate".

Entro la fine di settembre potremmo dunque assistere a un nuovo showcase dedicato all'avventura di Frey Holland, la giovane protagonista di Forspoken - interpretata da Ella Balinska. Sappiamo che il gioco supporterà tecnologie come il ray tracing e la generazione procedurale di ambientazioni su larga scala, su PlayStation 5 e naturalmente su PC. Mentre Amy Hennig e Gary Whitta supervisioneranno la scrittura, i compositori Bear McCreary (God of War, Call of Duty: Vanguard) e Garry Schyman (Destroy All Humans!, BioShock) firmeranno la colonna sonora.

Dovremo quindi attendere il prossimo 24 gennaio prima di mettere le mani su Forspoken. Ricordiamo che il gioco, oltre ad arrivare su PC, sarà un'esclusiva PS5 per due anni.