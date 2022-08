Forspoken in 10 minuti di gameplay. Avrà un sistema di combo in stile Devil May Cry

In occasione della Gamescom di Colonia, Square Enix ha esaudito le richieste dei fan rilasciando un lungo filmato di gameplay per Forspoken. L'action RPG, che ad oggi ha subito ben due posticipi, si mostra in azione in un corposo trailer interamente dedicato a Frey, l'eroina che si ritroverà catapultata nel magico mondo di Athia. Ne approfittiamo per dare uno sguardo ravvicinato allo sconfinato mondo di gioco e al sistema di combattimento: quest'ultimo sembra riservare qualche sorpresa, strizzando l'occhio ai più iconici esponenti del genere action.

Forspoken: i poteri di Frey in un lungo trailer gameplay

"Frey Holland, sognatrice ad occhi aperti, amante dei gatti, newyorkese". Il nuovo trailer rilasciato da Square Enix ci presenta nuovamente il personaggio di Frey, una semplice ragazza che viene misteriosamente trasportata in un mondo sconosciuto, magico e pericoloso.

Grazie a Cuff, un bracciale senziente, Frey acquisisce l'abilità di lanciare potenti incantesimi e di utilizzare la magia per spostarsi agilmente nelle vaste lande di Athia. Presto la protagonista entrerà in contatto con la popolazione locale, così come conoscerà gli antagonisti di turno: parliamo delle Tantha, matriarche corrotte che scatenano la propria malvagità ai danni degli abitanti di Athia.

Mentre cerca disperatamente un modo per tornare a casa, Frey inaugurerà il suo viaggio nelle terre di Athia. Nel filmato vediamo da vicino alcune delle location più importanti dell'ambientazione, partendo da Cipal, una grande città che accoglie i profughi sfuggiti alla forza corruttrice della Rovina; qui Frey accetterà nuovi incarichi e potrà scambiare risorse con merci preziose.

Nella quest secondaria mostrata nel trailer, Frey ha trovato un raro frammento di odvaha, un minerale piuttosto raro che consentirebbe a un fabbro di realizzare armature e oggetti molto resistenti. Durante la sua missione di recupero, la protagonista esplora le terre selvagge e si scontra con mostri affetti dalla corruzione. In questi frangenti Frey dà spettacolo dei suoi nuovi poteri elementali, scatenando tempeste di ghiaccio e di fuoco contro i nemici.

Aguzzando la vista sulle battaglie notiamo la presenza di un curioso contatore. A quanto pare, si tratta di un sistema di classificazione delle combo che richiama quello presente in Devil May Cry: i nostri attacchi verranno valutati - con gradi che vanno dalla D alla A - in base al quantitativo di danni inflitti e alla capacità di concatenare gli incantesimi. Non solo, ma sarà possibile incrementare la propria valutazione sfruttando le vulnerabilità dei nemici e schivando gli attacchi.

Viene inoltre mostrato l'inventario che catalogherà gli oggetti trovati nel mondo di Athia, quali possono essere mantelli, collane magiche e altri item che forniranno a Frey eventuali vantaggi in combattimento. Nelle terre selvagge ci imbatteremo in alcuni rifugi, dove l'eroina potrà riposarsi e migliorare il proprio equipaggiamento grazie ad un tavolo da lavoro.

Ricordiamo che Forspoken è ancora in sviluppo presso gli studi di Luminous Productions. La sua uscita è ora prevista per il 24 gennaio 2023, per PC e in esclusiva temporale per PS5.