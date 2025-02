Football Manager 2025 cancellato: 'non sarebbe stato corretto rilasciarlo e sistemarlo dopo'

SEGA e Sports Interactive hanno annunciato la cancellazione di Football Manager 2025, l'atteso gestionale di calcio. L'aggiornamento è arrivato nelle scorse ore, in ritardo rispetto a quanto promesso dagli sviluppatori che si sono pubblicamente scusati con i fan lasciati nel limbo per tutto questo tempo.

L'annuncio, infatti, arriva dopo diversi ritardi che alla fine hanno determinato la cancellazione del gioco. D'altronde, un'uscita a marzo – se non dopo – sarebbe stata davvero poco sensata per un franchise annuale le cui tempistiche vanno di pari passo con la stagione calcistica. Gli utenti avrebbero visto due giochi diversi, uno il successore dell'altro, rilasciati nello stesso anno.

"Ci dispiace molto avervi delusi" ha scritto Sports Interactive in un messaggio sul sito ufficiale del gioco. "Possiamo solo scusarci per il tempo impiegato per comunicarvi questa decisione. A causa del rispetto degli stakeholder, comprese le normative legali e finanziarie, oggi è la prima data utile in cui possiamo rilasciare questa dichiarazione".

SEGA, infatti, è una società quotata in borsa e una dichiarazione di questo tipo avrebbe inevitabilmente influenzato le tendenze degli investitori. Di contro, gli sviluppatori avevano promesso un aggiornamento sul gioco entro maggio, ma, per le dinamiche finanziarie di cui sopra, anche la semplice comunicazione è stata rimandata.

Il team di sviluppo ha fatto anche sapere che non vi sarà alcun aggiornamento per Football Manager 2024, in quanto sottrarrebbe risorse al nuovo titolo che, stando alla road map, sarà Football Manager 2026 per il quale sarà utilizzata buona parte dei contenuti sviluppati per FM 2025.

"Sebbene molte aree del gioco abbiano raggiunto i nostri obiettivi, l'esperienza complessiva del giocatore e l'interfaccia non sono come dovrebbero essere. Come ha dimostrato una approfondita valutazione, inclusi i test di gioco svolti dai consumatori, abbiamo una chiara approvazione per la nuova direzione del gioco e ci stiamo avvicinando; tuttavia, siamo troppo lontani dagli standard che meritate" ha spiegato lo studio.

"Avremmo potuto insistere, rilasciare FM25 nel suo stato attuale e sistemare le cose più avanti, ma non è la cosa giusta da fare. Non eravamo nemmeno disposti ad andare oltre un rilascio a marzo, perché sarebbe stato troppo tardi nella stagione calcistica per aspettarci che i giocatori acquistassero un altro gioco nello stesso anno".

Le difficoltà sono dovute soprattutto all'intenzione di rendere il nuovo capitolo una ripartenza per il franchise che modificherà il funzionamento di diversi aspetti del gioco. Alcuni mesi fa, infatti, il direttore dello studio Miles Jacobson, in un'intervista con Eurogamer, ha spiegato le ragioni per cui FM25 non sarebbe stato una continuazione di FM24.

"Attraverso la cancellazione, ogni sforzo è ora concentrato nel garantire che la prossima release raggiunga il nostro obiettivo e il livello di qualità che tutti ci aspettiamo. Vi aggiorneremo su come stiamo procedendo non appena saremo in grado di farlo. Grazie per la lettura, per la pazienza e per il continuo supporto. Ora torniamo a concentrarci completamente sulla creazione di una nuova era per Football Manager" si conclude il messaggio.

Infine, come sottolineato nel messaggio, tutti coloro che avevano già pagato la copia del gioco in fase di preordine saranno rimborsati.