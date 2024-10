Football Manager 25 è stato posticipato a marzo 2025

Sports Interactive ha posticipato il rilascio di Football Manager 2025 al mese di marzo, mentre in precedenza era previsto per il 26 novembre su PC, PS5 e Xbox e il 3 dicembre su Nintendo Switch. Solitamente i giochi della serie manageriale dedicata al calcio non mancano la finestra di rilascio di novembre, ma questo capitolo, considerato come una ripartenza per il franchise, necessita di più tempo per le rifiniture, come la stessa SI rende noto con questo comunicato.

Fra gli aspetti di gioco che necessitano di maggiori cure troviamo il motore 3D, il quale rappresenta il cuore dell'esperienza perché è incaricato di trasmettere sul campo di gioco le scelte degli allenatori virtuali e la resa dei calciatori. Tuttavia, il tempo aggiuntivo non è stato sufficiente per raggiungere gli standard di qualità desiderati, e lo sviluppo del gioco ha affrontato difficoltà, con molte cose che procedevano più lentamente del previsto, nonostante l'impegno del team. Le tempistiche si sono ristrette troppo e c'era il rischio di compromettere la qualità, motivo per cui si è deciso di evitare il rilascio affrettato a novembre.

SI sottolinea che FM25 rappresenta il più grande avanzamento tecnico e visivo della serie, e sarebbe stato un errore compromettere questo importante passaggio rilasciandolo in fretta. Per chi ha già preordinato il gioco, è possibile richiedere un rimborso tramite il rivenditore. Lo studio ha inoltre confermato che l'accesso anticipato su PC/Mac sarà disponibile prima della nuova data di rilascio, con aggiornamenti futuri su quanto durerà il periodo di accesso anticipato. Il gameplay verrà rivelato verso la fine di gennaio 2025.

Gli sviluppatori riconoscono la delusione dei fan e si scusano per il ritardo.