Final Fantasy XVI per PC, lo sviluppo è ufficialmente iniziato. In arrivo due DLC a pagamento

Final Fantasy XVI per PC è ufficialmente in sviluppo (l'intenzione era già nota). A darne notizia è stato il Naoki Yoshida, producer del gioco, con un post su X (Twitter). Il titolo, inoltre, riceverà anche due DLC a pagamento, tra cui uno focalizzato su Valisthea.

"Siamo consapevoli che molti di voi hanno chiesto una versione per PC", ha detto Yoshida. "Permettetemi quindi di cogliere l'occasione per annunciare ufficialmente che lo sviluppo di una versione PC è attualmente in corso".

Here's a special video message from Final Fantasy XVI producer Naoki Yoshida. #FF16 pic.twitter.com/MjyKzQXHRN — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) September 3, 2023

"Sono passati poco più di due mesi dall'uscita del gioco e abbiamo ricevuto un'enorme quantità di feedback dai giocatori di tutto il mondo", ha aggiunto Yoshida. "Il team di sviluppo e io abbiamo guardato anche i vostri streaming e video, prestando particolare attenzione a cosa pensate di Final Fantasy XVI".

"Abbiamo messo il massimo della nostra capacità creativa in questo gioco, quindi è una vera gioia vedere così tante reazioni diverse. E così, come espressione della nostra più sincera gratitudine, stiamo rilasciando un aggiornamento gratuito disponibile al download oggi".

L'aggiornamento prevede due parti principali: una "weapon skin" che permette di cambiare l'aspetto dell'arma di Clive in quello di ogni altra spada in vostro possesso, mentre la seconda parte è la possibilità di far indossare abiti alternativi a Clive, Jill, Torgal, Ambrosia e Joshua. I giocatori potranno passare tra gli abiti predefiniti e quelli alternativi in ​​qualsiasi momento.

Il gioco, come dichiarato recente da Takashi Kiryu, presidente di Squire Enix, non ha rispettato le elevate aspettative di vendita: tra le cause anche le vendite di PS5 sotto le stime - si tratta d'altronde di un'esclusiva (temporale, di 6 mesi) per quella console.

Non è chiaro se la versione PC arriverà prima o dopo i due DLC a pagamento, ma non è da escludere che arrivi dopo, per offrire una versione di Final Fantasy XVI completa di tutto. I più interessati al gioco possono trovare a questo indirizzo un articolo con le nostre impressioni dopo un gameplay approfondito.