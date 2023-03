Final Fantasy XVI confermato su PC, ma ci vorrà tempo secondo Square Enix

Naoki Yoshida ha confermato l'arrivo di Final Fantasy XVI su PC, anche se ci vorrà del tempo, più di quanto molti pensavano. Il titolo sarà esclusiva PlayStation 5 per sei mesi, lasso di tempo che però sarà insufficiente per ottimizzare il gioco anche per PC.

"Prima di tutto, è vero che Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva temporale PS5 per sei mesi. Tuttavia, questo e rilasciare la versione PC sei mesi dopo sono due storie completamente diverse. Voglio che sia chiaro che la versione PC non sarà rilasciata in sei mesi" ha detto Yoshida.

Insomma, chi si aspettava che il gioco sarebbe arrivato al termine dell'esclusività dovrà avere un po' di pazienza. Gli sviluppatori, infatti, si sono concentrati sulla versione dedicata alla console Sony per offrire la miglior esperienza possibile, ragion per cui è ancora molto il lavoro necessario per affinare la versione per PC.

"Ovviamente, vogliamo rilasciare la versione PC a un certo punto così che quante più persone possibile possano accedere al gioco. Tuttavia, se iniziamo a ottimizzare la versione PC dopo il rilascio della versione PS5, non saremo in grado di ottimizzarla in soli sei mesi, motivo per cui non sarà rilasciata in un breve arco di tempo di soli sei mesi. Vogliamo rilasciarlo il prima possibile, e credo che lo faremo, ma al momento non ci sono le condizioni per dire quando".

Possiamo presumere che un anno potrebbe essere sufficiente. Il gioco si basa su Unreal Engine 4, il motore di Epic Games ampiamente adottato proprio per la sua versatilità e flessibilità. Nessuna parola, invece, è stata espressa in merito a un'eventuale esclusività temporale di Epic Games Store.