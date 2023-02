Final Fantasy VII Remake: 'cambiamenti alla storia necessari per mantenere alto l'interesse'

Rilasciato nel 2020, Final Fantasy VII Remake rappresenta la prima di tre parti in cui è stato riadattato Final Fantasy VII, il gioco di ruolo arrivato nel 1997 sulla prima PlayStation e considerato come uno dei migliori esponenti di sempre del genere. Con la seconda parte, Final Fantasy VII Rebirth, prevista tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, si sono accese delle polemiche circa i cambiamenti che Square Enix ha praticato rispetto al titolo originale, sia per quanto riguarda il gameplay che, soprattutto, per la storia.

"Ci siamo avvicinati al progetto FF7 Remake con l'obiettivo di renderlo qualcosa che potesse essere apprezzato sia dai fan del gioco originale che dalle persone che non lo conoscevano", dice a tal proposito il director di Final Fantasy VII Remake, Yoshinori Kitase, in un'intervista a VG247. "Mi è capitato di giocare un remake di un gioco del passato che avevo particolarmente amato e di farlo con grande nostalgia. Ma questa nostalgia si esauriva dopo le prime fasi di gioco e, dopo un po', ho smesso di giocarlo".

"Per questo motivo, ho deciso che Final Fantasy VII Remake non avrebbe fatto appello solo alla nostalgia, ma avrebbe incluso anche una nuova storia che potesse renderlo nostalgico e fresco allo stesso tempo". Final Fantasy 7 Remake apporta un numero considerevole di modifiche alla trama originale, al punto che molti appassionati lo hanno definito più come un sequel che come un remake. Con le prossime parti, inoltre, la storia virerà in nuove direzioni non contemplate dal gioco originale.

"Con la Parte 2 e la Parte 3 i giocatori si chiederanno cosa rimarrà fedele al 100% rispetto all'originale e cosa cambierà" ha detto ancora Kitase. Le sue dichiarazioni sono interessanti anche alla luce del recente remaster di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, che ha apportato modifiche alla grafica e al sistema di combattimento ma è rimasto fedele alla narrazione originale. Si tratta, però, di una situazione diversa rispetto a quella di FF7, perché l'originale Crisis Core: Final Fantasy VII uscì solo su PSP e fu molto meno popolare, al punto che l'attuale può considerarsi come un'esperienza quasi completamente nuova piuttosto che come una reintroduzione.

"L'originale Final Fantasy 7 è stato amato dai fan per oltre 20 anni, ma non volevo che venisse considerato esclusivamente come una cosa del passato, volevo renderlo un titolo che continua ad essere amato per altri 100 anni a venire".

Final Fantasy VII Remake si svolge interamente all'interno della città di Midgar (dove hanno luogo le vicende iniziali del gioco originale), e vede il ritorno di tutti i personaggi che resero celebre il gioco originale, come Barret, Tifa e Cloud, così come il "villain" Sephirot. Final Fantasy VII Rebirth, invece, è stato progettato in modo che le persone possano godersi il gioco indipendentemente dal fatto che conoscano il gioco originale. Cloud e i suoi amici, infatti, intraprendono un nuovo viaggio in questo titolo dopo aver lasciato Midgar.