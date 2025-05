FBC Firebreak, il gioco multiplayer cooperativo di Remedy entra in fase di test tecnico: iscrizioni aperte

Remedy apre le porte ai giocatori per provare in anteprima FBC: Firebreak, lo spin-off multiplayer PvE di Control. Il test tecnico chiuso partirà il 15 maggio e coinvolgerà PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il lancio ufficiale è previsto per il 17 giugno

La software house finlandese Remedy ha ufficializzato l'apertura delle iscrizioni per partecipare al test tecnico di FBC: Firebreak, titolo cooperativo ambientato nell'universo di Control. Il testing si terrà da giovedì 15 maggio alle 14:00 (ora italiana) fino a lunedì 19 maggio alle 23:00 e coinvolgerà le piattaforme PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il gioco propone sessioni PvE da tre giocatori ambientate all'interno del Federal Bureau of Control, con ambientazioni che risulteranno familiari a chi ha già giocato Control. La struttura delle partite è stata pensata per essere accessibile, con sessioni contenute in termini di durata e immediate nella fruizione. Remedy ha dichiarato di aver calibrato ogni elemento del progetto intorno a un target ben preciso in modo da evitare esperienze dispersive o eccessivamente complesse.

Il lancio completo di FBC: Firebreak è fissato per il 17 giugno e il titolo sarà distribuito al prezzo di 40 euro. Sarà incluso anche nei cataloghi Xbox Game Pass (versioni console e PC) e PlayStation Plus Extra e Premium, e questo lo renderà facilmente accessibile a una vasta fascia di pubblico. Chi desidera provare il gioco in anteprima può già candidarsi sul sito ufficiale di Remedy.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Control, Firebreak è uno sparatutto cooperativo PvE per tre giocatori, in cui i membri dell'unità Firebreak affrontano missioni all'interno della Casa Più Antica (Oldest House), un edificio in continua trasformazione infestato da forze sovrannaturali. Le missioni, chiamate "Jobs", sono altamente rigiocabili e offrono sfide differenti grazie a nemici, obiettivi e meccaniche di gioco variabili, incluse condizioni ambientali simili a effetti di stato.