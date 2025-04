FBC: Firebreak, lo spin-off co-op di Control, uscirà a giugno

Remedy Entertainment, lo studio finlandese noto per titoli come Alan Wake e Control, ha ufficialmente annunciato la data di uscita del suo primo gioco multiplayer cooperativo, FBC: Firebreak. Il lancio è previsto per il 17 giugno su PC (via Steam ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco sarà disponibile sin dal primo giorno anche tramite gli abbonamenti Game Pass e PlayStation Plus Extra e Premium.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Control, Firebreak trasporta i giocatori nuovamente nell'universo paranormale del Federal Bureau of Control. Si tratta di uno sparatutto cooperativo PvE per tre giocatori, in cui i membri dell'unità Firebreak affrontano missioni all'interno della Casa Più Antica (Oldest House), un edificio in continua trasformazione infestato da forze sovrannaturali. Le missioni, chiamate "Jobs", sono altamente rigiocabili e offrono sfide differenti grazie a nemici, obiettivi e meccaniche di gioco variabili, incluse condizioni ambientali simili a effetti di stato.

Il gioco sarà venduto in due edizioni. La Standard Edition, al prezzo di 39,99€, include l'accesso completo al gioco e a tutti i contenuti futuri, tra cui nuovi Jobs previsti nel corso del 2025. Remedy ha sottolineato che tutti gli aggiornamenti giocabili saranno gratuiti. Gli utenti potranno acquistare contenuti cosmetici, ma nessuno di essi influenzerà il gameplay, e non ci saranno rotazioni a tempo limitato o log-in giornalieri.

Per chi desidera un'esperienza arricchita, la Deluxe Edition (49,99€) include elementi estetici esclusivi come skin per armi e armature, pacchetti vocali e una Requisition premium con 36 oggetti cosmetici. I possessori della versione base potranno effettuare l'upgrade per 10€.

Il sistema di progressione di Firebreak si basa sulle "Requisitions", suddivise in Standard (gratuite) e Classified (premium). Le prime offrono armi ed equipaggiamento sbloccabili tramite valuta di gioco, mentre le seconde sono puramente cosmetiche. Un elemento distintivo è l'assenza di scadenze per l'ottenimento dei premi, consentendo ai giocatori di progredire al proprio ritmo.

FBC: Firebreak rappresenta un passo strategico per Remedy nella costruzione di un vero e proprio universo narrativo attorno a Control. Oltre a questo spin-off multiplayer, è attualmente in sviluppo un sequel diretto del gioco originale e sono in cantiere progetti televisivi e cinematografici in collaborazione con Annapurna Pictures.