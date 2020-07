Far Cry 6, trapelano locandina e informazioni: sarà annunciato domani all'Ubisoft Forward

Far Cry 6 sarà svelato domani sera, all'evento Ubisoft Forward, ma nelle scorse sono trapelati molti dettagli in seguito alla pubblicazione per errore di una pagina dedicata al gioco sul Playstation Store. Per prima cosa, il gioco dovrebbe avere già una data di uscita, 18 febbraio 2021, in secondo luogo chi l'acquisterà su PS4 potrà goderselo anche su PS5 senza spendere un centesimo con tutti i miglioramenti che dovrebbero interessare la versione per la nuova console.

La locandina trapelata conferma in parte le voci della vigilia, con il gioco che si terrà verosimilmente in un'ambientazione tropicale che potrebbe ispirarsi a Cuba o comunque al Sud America stando ai vestiti del protagonista e allo scenario alle sue spalle. Star di questo capitolo è l'attore Giancarlo Esposito, che molti conosceranno per Breaking Bad, nei panni di Anton Castillo, dittatore di Yara.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Secondo la descrizione sul Playstation Store, Castillo vuole far tornare Yara al vecchio splendore, e come ogni buon dittatore che si rispetti userà ogni mezzo per ottenere lo scopo, sfruttando l'aiuto del figlio Diego. Si scatenerà così una rivoluzione e noi impersoneremo un guerrigliero di nome Dani Rojas, che dovrà mettere i bastoni tra le ruote al dittatore in diversi scenari tra giungle, spiagge e la capitale Esperanza. Per farlo Rojas si affiderà ad armi artigianali, veicoli e potrà contare sugli "Amigos", probabilmente delle bande locali a cui basterà dare il giusto riconoscimento per averne i servigi.