Fallout: London, l'ambiziosa mod di Fallout 4 ha una data di uscita ufficiale

In sviluppo dal 2019, Fallout: London è una mod sviluppata per il quarto capitolo della serie post-apocalittica dei Bethesda Game Studios. Sarebbe riduttivo, tuttavia, parlare di una semplice 'mod': è a tutti gli effetti una nuova versione di Fallout 4 ambientata in una Londra distopica, in cui i giocatori riconosceranno alcuni dei quartieri e dei monumenti più iconici della capitale inglese.

Il progetto dell'eclettico Team FOLON è ormai vicino al suo debutto in forma di mod scaricabile gratuitamente. L'ultimo trailer di Fallout: London, in cui troviamo anche un riassunto dei principali contenuti, ci ha infatti regalato la data di uscita ufficiale dell'add-on.



Fallout: London uscirà il 23 aprile 2024

Grazie ad un filmato pubblicato lo scorso 23 dicembre scopriamo che Fallout: London verrà rilasciato il prossimo 23 aprile. L'annuncio arriva dopo quasi quattro anni di sviluppo e in seguito ad un rinvio che, stando alle dichiarazioni dello stesso Team FOLON, sarebbe stato causato dal lancio di Starfield. Lo sviluppo della mod - che ha visto il contributo di oltre 200 persone - è praticamente ultimato, almeno sul fronte dei "contenuti funzionali"; ciò che manca è il polishing e, dunque, il processo di ottimizzazione e di rifinitura dell'espansione 'fan-made'

Curiosamente, la data di rilascio scelta dal Team FOLON è molto vicina a quella della serie TV di Fallout prodotta da Amazon, in uscita su Prime Video il 12 aprile 2024.

A differenza della storia ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld), che sarà ambientata in una Los Angeles devastata dalla guerra nucleare, Fallout: London è il primo 'prodotto' del franchise a non essere ambientato negli Stati Uniti d'America. I giocatori della mod esploreranno oltre una dozzina di famose location, tra cui Camden, Greenwich, Bromley e Westminster, ora abitate dai superstiti e dalle aberrazioni radioattive della Zona Contaminata.

La storia di Fallout: London ha luogo nel 2237 e si inserisce tra gli eventi del primo e del secondo capitolo di Fallout; è inoltre ambientata 50 anni prima del quarto episodio - gioco su cui, ricordiamo, è basata l'intera mod. Il giocatore impersonerà un nuovo protagonista (non doppiato) che esplorerà per la prima volta una Londra post-apocalittica dopo essere fuggito da un laboratorio segreto: visitando la città londinese s'imbatterà in nuove fazioni che si contendono il controllo della capitale.