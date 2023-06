Fallout London: il rilascio della mod rimandato a causa di Starfield

Nell'ultimo video pubblicato su YouTube, che fa un resoconto dei progressi raggiunti finora, gli sviluppatori di Fallout: London hanno reso noto un ritardo nel rilascio della mod. La causa sembra risiedere nel rimando di Starfield all'inizio di settembre, che ha costretto il team di Prilladog a modificare la propria tabella di marcia.

"Inizialmente speravamo di rilasciarla durante il terzo trimestre che si appresta a iniziare. Tuttavia, un certo gioco spaziale è stato rimandato e ora l'uscita è prevista più o meno nello stesso periodo che avevamo pianificato noi. Di conseguenza, pubblicheremo il gioco nel terzo trimestre. Questo dà non solo più tempo a tutti voi per giocare a Starfield, ma ci concede anche più tempo per il playtesting e la correzione dei bug, quindi è una situazione più vantaggiosa per tutti giusto?".

Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, la risposta è semplice: una delle più ambiziose mod di Fallout 4. Si tratta di una vera e propria espansione che, come intuibile dal nome, trova spazio al di fuori dei confini statunitensi in una Londra nuclearizzata.

La nuova "Zona Radioattiva" sarà caratterizzata da "parlamentari aristocratici soffocanti, la resurrezione dei Cavalieri della Tavola Rotonda e un culto di rivoluzionari intransigenti". Il progetto è abbastanza interessante da aver attirato l'attenzione di Bethesda al punto di reclutare il team all'interno dell'azienda.

Proprio di recente, Prilladog ha annunciato che PatchworkProfessor, uno dei modder, è stato ingaggiato dalla software house come level designer associato. Ad ogni modo, Fallout: London dovrebbe arrivare a dicembre di quest'anno e il team spera che possa diventare "il regalo di Natale perfetto" per gli appassionati di Fallout 4.