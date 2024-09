Fallout: la serie TV di Prime Video conquista due premi agli Emmy Awards 2024

Dopo aver fatto incetta di nomination ai Primetime Emmy Awards 2024, è giunto il momento di scoprire quanti e quali riconoscimenti ha ricevuto Fallout. La serie televisiva di Prime Video, ispirata all'omonimo franchise videoludico, aveva ricevuto un'accoglienza a dir poco entusiasta da parte di critica e pubblico. Eppure, nonostante le 17 nominationn, la giuria degli Emmy ha scelto di premiare l'ultima opera di Kilter Films con due 'soli' riconoscimenti - per il momento.

Due premi (e forse anche un terzo) per Fallout agli Emmy

Nelle scorse ore sono stati assegnati i primi premi della nuova edizione degli Emmy, più precisamente durante la serata dei Creative Arts Emmy Awards.

È in quest'occasione che Fallout ha ricevuto le sue due statuette: una per la Migliore Supervisione Musicale, per l'episodio 'The End' ('La Fine') - che era candidato anche per il premio dedicato alla migliore sceneggiatura di una serie drammatica; la seconda per il Miglior Programma Media Emergente (Outstanding Emerging Media Program), grazie al lavoro svolto su Fallout: Vault 33, sito web interattivo utilizzato per pubblicizzare lo show televisivo.

Pochi riconoscimenti, ma senz'altro molto importanti. In ogni caso, quando la prossima domenica, 15 settembre, si svolgerà la cerimonia ufficiale dei 76esimi Primetime Emmy Awards, Fallout potrebbe ricevere un terzo premio nella categoria Miglior Attore in una Serie Drammatica: a essere nominato è Walter Goggins, interprete del carismatico Ghoul.

Tra i grandi vincitori dei Creative Arts Emmy Awards troviamo Shogun, miniserie televisiva basata sull'omonimo romanzo di James Clavell. La produzione FX - distribuita in Italia su Disney+ - ha conquistato la bellezza di 14 Emmy Awards, segnando di fatto un record per il maggior numero di premi vinti in un singolo anno. Diverse statuette sono state assegnate anche al comedy-drama The Bear (FX Productions) e al variety Saturday Night Live (NBC)

Tornando a Fallout, sappiamo che Amazon e Bethesda hanno già confermato la messa in produzione della Stagione 2. Più recentemente, gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno dichiarato che il team di Fallout "ce la metterà tutta per rilasciare la seconda stagione nel più breve tempo umanamente possibile".