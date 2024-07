Fallout agli Emmy Awards 2024: 17 nomination per la serie TV di Prime Video

La serie televisiva di Fallout ha debuttato su Prime Video lo scorso 10 aprile, conquistando il favore di critica e pubblico e convincendo sia i fan dell'omonimo franchise videoludico che i novizi che hanno scoperto per la prima volta quest'affascinante universo post-apocalittico. Pensate, solo negli Stati Uniti, al debutto lo show sviluppato da Jonathan Nolan e Lisa Joy è stato visto per un totale di 2,9 miliardi di minuti, demolendo il precedente record ottenuto da Reacher.

Questo successo ha attirato anche l'attenzione dell'Academy of Television Arts & Sciences, principale organizzatore della cerimonia dei Primetime Emmy Awards.

Fallout si prepara a conquistare gli Emmy Awards

La serie TV di Fallout ha infatti ricevuto ben 17 nomination agli Emmy, i più importanti premi televisivi negli Stati Uniti. Si tratta di un importante traguardo per la produzione di Kilter Films, realizzata con Amazon Prime Video e la stessa Bethesda.

In realtà, sono 16 le nomination ricevute dallo show di Fallout in vista della 76esima edizione degli Emmy. La diciasettesima nomination non è per la produzione televisiva, bensì per Fallout: Vault 33, il sito web interattivo con cui è stato pubblicizzata la serie. Fallout: Vault 33 è quindi in corsa per il premio 'Outstanding Emerging Media Program'.

Tra le nomination c'è quella per il premio più ambito della cerimonia, quello che verrà assegnato alla Migliore serie TV drammatica. Walter Goggins, interprete del carismatico Ghoul, è invece nominato per il premio Miglior attore in una serie drammatica. Viene nominato anche il primo episodio della Stagione 1, 'The End' ('La Fine'), scritto da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, per il premio dedicato alla migliore sceneggiatura di una serie drammatica. Le altre nomine sono legate alle categorie più tecniche, tra cui quella per i migliori effetti speciali.

Phil Spencer, CEO della divisione gaming di Microsoft, ha celebrato le nomination di Fallout agli Emmy congratulandosi con Amazon, Bethesda e con il team di Kilter Films.

👍 to the cast, crew and everyone at Kilter Films, Amazon Prime Video and Bethesda. https://t.co/1D4QzLO87K — Phil Spencer (@XboxP3) July 17, 2024

Il prossimo 15 settembre scopriremo se Fallout conquista uno o più di questi premi durante la cerimonia dei 76esimi Emmy Awards. Vi ricordiamo, inoltre, che la seconda stagione dello show post-apocalittico è stata già confermata da Prime Video: stando alle parole degli showrunner, la Stagione 2 verrà rilasciata "nel più breve tempo umanamente possibile".