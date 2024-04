Fallout 4 è il gioco più venduto in Europa! Le vendite schizzano del 7500% grazie alla serie TV

La serie TV di Fallout, prodotta da Amazon e rilasciata integralmente la scorsa settimana, è a dir poco un successo. Non solo lo show è stato accolto con entusiasmo da pubblico e critica, ma ha riacceso, in modo probabilmente inaspettato, anche l'interesse verso la serie di videogiochi Bethesda.

Solo qualche giorno fa abbiamo riportato che, in seguito alla messa in onda dello show televisivo, il franchise aveva più che raddoppiato i suoi giocatori. Secondo quanto riportato dai colleghi di GameIndustry, il vento per Bethesda è decisamente più favorevole di quanto si pensasse in un primo momento.

Stando ai dati forniti da GSD, le vendite di Fallout 4 nell'ultima settimana sono aumentate del 7500% portando il più recente titolo della saga per giocatore singolo sullo scalino più alto del podio spodestando nomi del calibro di Helldivers 2 e EA Sports FC 24.

È interessante notare che oltre i 2/3 delle vendite sono stati registrati su PC, per l'esattezza il 69%. Il restante 31% ovviamente si divide tra Xbox e PlayStation, anche se va sottolineato che il gioco è disponibile anche su Game Pass, ragione per cui sia nel caso di Xbox che del PC è difficile capire quanti siano stati gli acquisti reali. Ma non è tutto.

All'interno della top ten settimanale sono ben quattro i capitoli del franchise a occupare una posizione: Fallout 4 è seguito dal capitolo online, Fallout 76, che occupa l'ottava posizione. Subito dopo, al nono posto, troviamo Fallout New Vegas, rilasciato originariamente per Xbox 360 e PS3 (oltre che per PC naturalmente). Chiude la classifica Fallout 3, titolo del 2008 che si avvicina al suo ventennale.