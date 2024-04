F1 24 introdurrà migliorie al modello di guida, una carriera rinnovata e molto altro ancora

In cima alla lista delle novità introdotte da F1 24 troviamo un innovativo sistema Dynamic Handling, che ridefinisce la sensazione di rimando dell'auto, garantendo prestazioni realistiche e prevedibili sia per chi utilizza un volante che un controller. Con una nuova cinematica delle sospensioni, un modello degli pneumatici aggiornato, una simulazione aerodinamica avanzata e opzioni di configurazione del motore e dell'auto completamente nuove, F1 24 rappresenterà un consistente passo in avanti rispetto ai precedenti capitoli della serie, secondo le promesse di EA Sports. La conformazione della curva, la resistenza al rotolamento, la pressione dei freni e la temperatura della pista sono solo alcuni degli elementi che influenzano l'esperienza di guida, fornendo feedback immediato per aiutare i piloti a massimizzare le prestazioni.

Ma non è solo la guida a ricevere un upgrade: i circuiti e i paesaggi sono stati rinnovati per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente durante le gare. Da Silverstone a Spa-Francorchamps, dal Lusail International Circuit al Jeddah Corniche Circuit, ogni tracciato del gioco corrisponde ora fedelmente ai suoi omologhi reali. Inoltre, i campioni audio dei piloti, tratti dalle trasmissioni ufficiali della F1, aggiungono una nuova dimensione alle loro reazioni agli incidenti in pista, rendendo l'esperienza ancora più fedele all'originale.

Migliorie ci saranno anche per la Modalità Carriera, in modo da offrire una gamma più ampia di opzioni e sfide, permettendo ai giocatori di scegliere tra un concorrente emergente della F2, un'icona leggendaria o di creare la propria storia nel mondo delle corse. Gli obiettivi in pista e le sfide quotidiane mantengono i giocatori concentrati sui progressi, mentre le interazioni con la squadra si basano sulla reputazione del pilota, influenzando il supporto ricevuto e i contratti offerti.

Inoltre, la Modalità Carriera a due giocatori permette di unire le forze o di gareggiare come rivali, mentre la Carriera Sfida offre una perfetta introduzione prima di immergersi in una stagione completa di 24 gare. Tornerà anche F1 World, la casa del multiplayer, del Grand Prix e delle prove a tempo. I giocatori si schierano con la loro squadra e il loro pilota preferito nel corso di una stagione Podium Pass e si uniscono a un campionato di gioco a tempo limitato che prevede obiettivi di collaborazione mentre competono contro le squadre rivali. Inoltre, ‘La mia squadra’ torna con l'inclusione di due nuove Icone, il leggendario ex campione del mondo James Hunt e il pilota colombiano di F1 di maggior successo Juan Pablo Montoya, in esclusiva per i giocatori della Champion Edition.

Il rilascio di F1 24 è previsto per il 31 maggio, su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, e PC, tramite EA App, Epic Games Store, e Steam.