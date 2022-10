F1 22: prova gratuita disponibile nel fine settimana

Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato un weekend di gioco gratuito a F1 22 per celebrare l'imminente Gran Premio degli Stati Uniti. Per l'occasione, il pilota della McLaren Daniel Ricciardo entra nel gioco di simulazione e offre ai giocatori una divertente guida su "Come affrontare il Circuito delle Americhe". Una serie di oggetti di gioco ispirati agli Stati Uniti saranno disponibili gratuitamente e durante il fine settimana sarà attiva una promozione speciale per chi desidera acquistare il gioco.

Il titolo sarà disponibile come prova gratuita su PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). I nuovi giocatori potranno verificare le promozioni speciali offerte dai rivenditori delle piattaforme e tutti i progressi di gioco saranno salvati durante la prova.

I contenuti gratuiti ispirati agli Stati Uniti, inoltre, sono disponibili anche tramite la posta di gioco come parte dei festeggiamenti per il weekend di gara. Fino al 7 novembre, tutti i giocatori che effettueranno il login riceveranno una livrea a stelle e strisce, un casco, una tuta da gara e dei guanti, oltre alla celebrazione del podio The Griddy per tutti i piloti creati dai giocatori.

Lo scorso 11 ottobre Codemasters ha introdotto in F1 22 anche la stagione 2022 del campionato di Formula 2. I giocatori possono ora schierarsi sulla griglia di partenza per una stagione di 14 gare, compresa la F2 Sprint, gareggiando contro Logan Sargeant, Jack Doohan e il campione recentemente incoronato, Felipe Drugovich.

La popolare modalità My Team di F1 22, inoltre, si arricchisce a sorpresa il 17 ottobre con Mika Häkkinen come ultima icona del gioco. Il "finlandese volante" ha vinto due volte il Campionato del Mondo nel 1998 e nel 1999 ed è stato uno dei piloti più rispettati della sua generazione. I giocatori della Champions Edition potranno riaccendere vecchie rivalità gareggiando contro altre Icone del gioco, tra cui Michael Schumacher.

