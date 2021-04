F1 2021, ecco i requisiti hardware: ci sarà il Ray Tracing!

Curiosamente il comunicato stampa con cui F1 2021 è stato annunciato non ne faceva menzione. Tuttavia, stando ai requisiti hardware menzionati su Steam, l'EGO Engine di F1 2021 sembra supportare il Ray Tracing. Non solo, il fatto che si tratti di requisiti più alti rispetto a quelli di F1 2020 e l'assenza del supporto alle DirectX 11 (DX 12 obbligatorie) lasciano pensare che ci si possa aspettare un consistente miglioramento grafico rispetto agli ultimi titoli Codemasters sulla Formula 1.

F1 2021 con il Ray Tracing!

Come noto, le DirectX 12 sono un requisito indispensabile per poter beneficiare del Ray Tracing. Inoltre, come si può leggere nei requisiti stessi, per poter giocare in Ray Tracing bisognerà aver installato almeno Windows 10 64-bit (Versione 2004), dato che le precedenti versioni del sistema operativo non sono dotate del supporto alla tecnica di rendering di nuova generazione.

Per quanto riguarda la GPU, F1 2021 ha un requisito minimo superiore rispetto a F1 2020, mentre il raccomandato rimane uguale. Il discorso è diverso se si intende abilitare il Ray Tracing: in quel caso si richiede una GeForce RTX 2060 o una Radeon RX 6700 XT come minimo e una GeForce RTX 3070 o una Radeon RX 6800 come raccomandato. Per quanto riguarda il requisito sullo storage, invece, non ci sono differenze rispetto a F1 2020 (80 GB di spazio richiesto). E anche per la CPU e la RAM non ci sono cambiamenti.

F1 2021: requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (Versione 1709) | For Ray Tracing: Windows 10 64-bit (Versione 2004)

Processore: Intel Core i3-2130 o AMD FX 4300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 950 o AMD R9 280 | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 2060 o Radeon RX 6700 XT

DirectX: Versione 12

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible

F1 2021: requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (Versione 1709) | Per il Ray Tracing: Windows 10 64-bit (Versione 2004)

Processore: Intel Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1660 Ti o AMD RX 590 | Per il Ray Tracing: GeForce RTX 3070 o Radeon RX 6800

DirectX: Versione 12

Memoria: 80 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible

Al momento non è dato sapere di che tipo di Ray Tracing si sta parlando. Difficilmente riguarderà i riflessi, visto che non sono così tanto presenti in un gioco di guida, mentre più probabilmente apporterà miglioramenti all'illuminazione globale, alle ombre e all'occlusione ambientale. Del resto il supporto al Ray Tracing è stato recentemente introdotto anche in DiRT 5, altro gioco basato sull'EGO Engine di Codemasters, dove va a migliorare proprio le ombre.

Non ci sono conferme neanche sulla presenza del Ray Tracing nelle versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5 di F1 2021: tuttavia, la product page di F1 2021 su Microsoft Store relativa alla versione Xbox Series X|S contiene la dicitura "Ray Tracing" sotto "Funzionalità", il che fa pensare che F1 2021 avrà il Ray Tracing anche su console, ovviamente dotate di supporto in hardware alla tecnica.

F1 2021 uscirà il prossimo 16 luglio e introdurrà diversi nuovi contenuti come la carriera co-op per 2 giocatori e i tre nuovi circuiti di Portimão, Imola e Jeddah, che arriveranno con un aggiornamento gratuito post-lancio. Tutti i dettagli si trovano qui.