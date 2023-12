Exodus: Mattew McConaughey torna nello spazio dopo Interstellar

Archetype e Blur Studio hanno presentato Exodus, un nuovo titolo fantascientifico di cui sappiamo poco, ma che si presenta piuttosto interessante. Nel cast appare Mattew McConaughey che ha interpretato il protagonista di Interstellar e sembra tornare nello spazio con le medesime premesse.

Al momento sappiamo che si tratta di un gioco di ruolo in terza persona ambientato nel sistema di Alpha Centauri e che ruota intorno alla dilatazione temporale. Se in Interstellar, infatti, l'umanità è sull'orlo del collasso, in Exodus la terra ha già concluso i suoi giorni costringendo i sopravvissuti a viaggiare in un nuovo sistema ospitale per la vita umana.

Sfortunatamente, in una nuova galassia fredda, ma abitabile, alcuni esseri umani sono giunti migliaia di anni prima nel sistema e si sono trasformanti in quella che si presenta come una razza superiore, i Celestial. Questi rappresenteranno la minaccia alla sopravvivenza umana che, insieme ad alcuni compagni, saremo chiamati a combattere.

"Per noi sono irriconoscibili" cita il sito ufficiale del gioco. "Per loro, noi siamo poco più che animali. Primitivi, arretrati e inferiori. Insieme, queste innumerevoli culture individuali costituiscono una civiltà enorme, volatile e che si estende su un ammasso, e non c'è spazio per noi nel loro insondabile, grande disegno. O c'è?".

Il giocatore interpreterà un Traveler, uno dei discendenti dei primi umani giunti nella nuova galassia a bordo delle arche. L'obiettivo dei Traveler è esplorare l'universo in cerca di un nuovo sistema abitabile che non costringa l'umanità a lottare nei panni di una razza sfavorita.

Se la descrizione vi sembra familiare non c'è da sorprendersi: Archetype ha accolto numerosi ex sviluppatori di BioWare, lo studio che lavora su Mass Effect e ha recentemente presentato proprio il suo quinto capitolo, Mass Effect Epsilon – o almeno tutti gli indizi sembrano portare a questo come titolo.