Esclusive PlayStation su Xbox? Sì secondo un insider: Helldivers 2 sarà la prima

A quanto pare, Microsoft non sarebbe l'unica ad aver aperto le porte del proprio software alle piattaforme concorrenti. Secondo Nick Baker di Xbox Era, Sony sarebbe pronta a portare Helldivers 2 anche sulla piattaforma rivale, per quanto la notizia appaia improbabile.

Stando a quanto riportato, Microsoft e Sony sarebbero in una fase preliminare delle trattative per portare lo sparatutto fantascientifico su Xbox. Naturalmente, l'interesse di Sony sarebbe quello di ampliare la base di giocatori in un contesto che ormai vede l'esclusività più come un limite che come un vantaggio competitivo.

Nonostante la società di Tokyo appaia decisamente più protettiva verso le proprie IP, pare che il nuovo CEO di SIE (Sony Interactive Entertainment), Hiroki Totoki, sia molto più aperto a una possibile collaborazione con Microsoft. D'altronde, i primi segnali da Totoki erano già arrivati a febbraio in occasione del resoconto trimestrale agli investitori.

Tuttavia, l'arrivo di Helldivers 2 su un'altra piattaforma appare piuttosto complesso. Arrowhead è ancora un piccolo studio e il CEO Johan Pilestedt ha spiegato che il team bilancia la correzione dei bug con il rilascio di nuovi contenuti per garantire una cadenza regolare di novità nonostante le risorse limitate.

Considerando l'investimento di tempo che richiederebbe l'ottimizzazione per Xbox, appare prematuro pensare che la software house sia in grado di conciliare il tutto. Ad ogni modo, è chiaro che ormai l'importanza delle esclusive sia stata riconsiderata dai produttori.