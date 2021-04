Epic Games Store regala Alien: Isolation e accoglie nuove app tra cui il negozio indie Itch.io

Non solo giochi per l'Epic Games Store. Dopo l'approdo di Spotify lo scorso anno, il negozio digitale della casa di Fortnite accoglie un nuovo gruppo di app per PC, per cui è stata creata una sezione apposita. Fanno quindi il loro ingresso il negozio di giochi senza DRM dedicato agli indie, itch.io, il browser open source Brave, l'app radio per musica e streaming iHeartRadio (solo per il Nord America), il generatore di modelli da 2D a 3D KenShape e l'app di disegno digitale Krita.

"In futuro, verranno aggiunte altre fantastiche app, tra cui il nostro social network Houseparty e l'app di comunicazione basata sulla community Discord", fa sapere Epic Games.

La software sta cercando di diventare un punto di riferimento per i giocatori combattendo una battaglia sanguinosa con Steam, ma al tempo stesso cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai detentori delle piattaforme, in questo caso Microsoft, per ritagliarsi altre opportunità. Il Microsoft Store non ha mai veramente decollato e molte app popolari come Adobe Creative Suite, Chrome, Discord e Zoom non sono presenti. Forse è anche per questo che la casa di Redmond sta lavorando su un grande rinnovamento del suo negozio digitale.

È chiaro che questa volontà di accogliere app generiche, insieme alla sua lotta contro Apple per minarne il controllo su App Store e la quota del 30% che il colosso di Cupertino incassa su ogni transazione dimostra che Epic Games ha piani ben più articolati per l'Epic Games Store.

Nel frattempo, la software house ha annunciato che è possibile ottenere gratuitamente Alien Isolation fino al 29 aprile. Il survival horror di Creative Assembly risale alla fine del 2014 e su Metacritic si aggira su una media dell'8-8,5: non fatevelo sfuggire se volete provare qualche brivido, per ottenerlo basta andare sulla pagina dedicata nello store.