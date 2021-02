Epic Games ha denunciato Apple all'Antitrust UE per abuso di posizione dominante

Epic Games porta la sua battaglia contro Apple nell'Unione Europea. Lo sviluppatore di videogiochi, noto per Fortnite e l'Unreal Engine, ha annunciato di aver depositato una denuncia antitrust contro la casa di Cupertino, "espandendo la battaglia per promuovere pratiche più eque per sviluppatori e consumatori sulle piattaforme digitali".

La causa, presentata presso la direzione generale della Concorrenza dell'UE, sostiene che tramite una serie di restrizioni anticoncorrenziali attentamente congeniate, Apple "non ha solo danneggiato, ma completamente eliminato la concorrenza nella distribuzione delle app e nei processi di pagamento. Apple utilizza il controllo dell'ecosistema iOS per trarne vantaggio, bloccando i concorrenti e la sua condotta è un abuso di posizione dominante e in violazione del diritto della concorrenza dell'UE", sottolinea Epic Games. Si aggiunge quindi un nuovo tassello al "Project Liberty" con il quale Epic Games sta provando a scardinare le politiche di Apple con procedimenti legali aperti negli Stati Uniti, Regno Unito e Australia.

Secondo il fondatore e CEO di Epic Games Tim Sweeney, "la posta in gioco è il futuro delle piattaforme mobile. I consumatori hanno il diritto di installare app da fonti di loro scelta e gli sviluppatori hanno il diritto di competere in un mercato equo. Non resteremo a guardare e non permetteremo ad Apple di usare il suo dominio sulla piattaforma per controllare quello che dovrebbe essere un campo da gioco digitale uniforme. È un male per i consumatori, che stanno pagando prezzi gonfiati a causa della totale mancanza di concorrenza tra i negozi e i sistemi di pagamento in-app. Ed è un male per gli sviluppatori, i cui mezzi di sussistenza spesso dipendono dalla completa discrezione di Apple su chi consentire sulla piattaforma iOS e a quali condizioni".

La software house, lo ricordiamo, ha provato a forzare la mano ad Apple la scorsa estate integrando in Fortnite la possibilità di scegliere tra il metodo di pagamento tradizionale, con Apple intermediaria (e quindi beneficiaria di una percentuale sulla transazione), e il pagamento diretto verso sé stessa per i beni acquistati nel gioco. Non essendoci Apple "di mezzo", Epic Games prometteva un risparmio a chi usava il "metodo di pagamento diretto". Apple reagì bloccando gli aggiornamenti di Fortnite e rimuovendo il titolo dallo store.

"Epic ha cercato di portare l'Epic Games Store su iOS", si legge in un passaggio di una nota stampa, ma "Apple ha rifiutato. E mentre Apple ha presentato il proprio servizio di distribuzione di giochi, Apple Arcade, ha impedito ai concorrenti, inclusa Epic, di fare lo stesso".

"Chiediamo alla Commissione di affrontare la condotta anticoncorrenziale di Apple imponendo rimedi tempestivi ed efficaci. Epic non chiede danni ad Apple, come nel caso di Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Sta semplicemente cercando un accesso e una concorrenza equi a vantaggio dei consumatori e degli sviluppatori. In seguito ai reclami di altri sviluppatori di app, la Commissione europea sta già indagando sulla condotta abusiva di Apple", conclude la nota.