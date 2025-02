Epic Games Store: la crescita nel 2024 è stata impressionante, ma non senza difficoltà

Epic Games Store ha registrato un'importante crescita durante il 2024, anche se questo non ha impedito il licenziamento di oltre 800 dipendenti. Tante le novità in arrivo nel 2025, ma i numeri di Steam sono ancora lontani.

Nelle ultime ore Epic Games ha condiviso alcuni numeri raggiunti dalla sua piattaforma di distribuzione digitale, la quale ha visto una crescita impressionante nel 2024. Gli utenti, ma non solo, sono cresciuti significativamente così come, però, i costi che hanno costretto al licenziamento di oltre 800 dipendenti.

Partiamo dall'aspetto positivo, ovvero la crescita. Nel 2024 Epic Games Store ha visto gli utenti arrivare a 295 milioni, il che equivale a un aumento di 25 milioni rispetto all'anno precedente, mentre gli account registrati all'interno del "Epic Ecosystem" hanno raggiunto gli 898 milioni.

In aumento anche i titoli pubblicati sull'Epic Games Store. Nel 2024, il negozio ha accolto 1.100 nuovi giochi per un catalogo che adesso può contare su oltre 4.000 titoli. Certo, un numero ben distante dai 19.000 nuovi giochi arrivati su Steam nell'ultimo anno, ma un aumento significativo rispetto all'anno precedente.

Secondo la società, si sono rivelate di fondamentale importanza le ultime iniziative messe in campo, come "First Run on Epic", che concede l'esclusività temporale di almeno un anno allo store di Tim Sweeney, e "Now on Epic", che consente agli sviluppatori di pubblicare i propri titoli già rilasciati su altre piattaforme anche sull'Epic Games Store.

Nonostante le difficoltà, Epic non ha mai smesso di distribuire giochi gratuitamente e sono sempre più apprezzati da un numero crescente di utenti. Secondo quanto stimato dall'azienda, sono stati riscattati oltre 586 milioni di copie gratuite dei giochi per un valore pro capite di circa 2.229 dollari. Epic ha anche chiarito che il programma non rallenterà durante il 2025.

Come spiegato da Sweeney in una lettera aperta ai dipendenti, Epic spende più soldi di quanti ne guadagna. Questo ha portato a 830 licenziamenti alla fine del 2023 e non possiamo escludere ulteriori tagli nel caso in cui i ricavi non dovessero aumentare. Tuttavia, i giocatori hanno speso nel corso dell'anno 1,09 miliardi di dollari, facendo segnare un +15% rispetto all'anno precedente, nonostante una riduzione del 18% della spesa per i giochi third-party.

Per il 2025, Epic ha anche promesso un sostanziale aggiornamento del launcher. La società ha sottolineato che rispetto al benchmark del Q1 2023, nel 2024 ha migliorato i tempi di caricamento per il 95% degli utenti. Inoltre, sono attese diverse novità: un nuovo gestore dei download che fornirà maggiore controllo sugli aggiornamenti e sulla coda; una nuova funzione di preloading per i giochi; un nuovo sistema per la chat vocale che consentirà di creare stanze dedicate separate dal gioco in esecuzione; nuove funzionalità social che semplificheranno la ricerca di altri giocatori per formare un party (Looking for Group) e tanto altro.