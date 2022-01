Epic Games Store, 34 milioni di nuovi utenti nel 2021: ecco tutti i numeri

Epic Games ha diffuso alcune statistiche sulla crescita dell'Epic Games Store nel 2021 e ha anticipato alcune delle novità che vedremo nel corso di quest'anno. Lo store digitale che mira a sfidare Steam lasciando maggiori introiti agli sviluppatori (88%) ha guadagnato 34 milioni di nuovi utenti negli ultimi 12 mesi, raggiungendo un totale di 194 milioni, dei quali quelli attivi quotidianamente sono 31,1 milioni.

Il picco di utenti collegati contemporaneamente ha toccato i 13,2 milioni, poco meno della metà di Steam (29 milioni circa). A dicembre, il picco di utenti mensile ha raggiunto 62 milioni (+11%) sull'anno passato.

Epic Games Store conta ora 917 giochi, un numero che è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, per un giro d'affari di circa 840 milioni di dollari (+20% rispetto al 2020). Di questi, oltre 300 milioni sono legati ai titoli di terze parti (+12% sul 2020), il che significa che oltre 500 milioni di dollari sono stati spesi su titoli pubblicati dalla stessa Epic Games (acquisto del gioco ma anche all'interno dello stesso).

L'azienda ha dichiarato che continuerà a offrire giochi gratuiti ogni settimana come metodo per attrarre nuovi utenti. Non solo, Epic sta lavorando per migliorare il client e accogliere molte delle richieste dei propri clienti: si parla di una rinnovata sezione dei download con la possibilità di gestire priorità e code, ma anche di interventi sulla libreria, con nuove capacità di filtro e organizzazione dei titoli, oltre alla capacità di vedere la libreria fuori dal launcher.

Nel 2021 Epic ha introdotto aggiornamenti ai profili utente, inclusa l'aggiunta di obiettivi e un carrello degli acquisti. Nel 2022 i profili saranno ulteriormente arricchiti con informazioni sul tempo di gioco, risultati e altro ancora. Attualmente in versione beta chiusa, anche gli strumenti di "self publishing" nel negozio dedicati agli sviluppatori dovrebbero raggiungere la versione finale nel corso dell'anno.