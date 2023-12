Epic Games Store: 17 giochi in regalo e saldi natalizi sull'intero catalogo

Epic Games Store ha avviato una nuova campagna in cui regalerà 17 videogiochi e alla quale si affiancano gli sconti per le festività natalizie. L'offerta prevede una riduzione del 33% su qualsiasi spesa pari o superiore ai 14,99 euro, anche combinando più prodotti in un'unica transazione.

Ma non è tutto, per il periodo promozionale Epic ha aumentato il cashback al 10%. Questo significa che di tutto ciò che verrà speso per l'acquisto dei giochi, il 10% sarà accreditato nel portafoglio Epic e potrà essere utilizzato sin da subito per l'acquisto di ulteriori titoli.

Lo sconto, come anticipato, si estende all'intero catalogo (esclusi i preordini), il che consente di portare a casa ad un prezzo conveniente alcuni titoli di recente uscita. Un esempio è Alan Wake 2, ultimo successo di Remedy, reduce da diversi premi ai The Game Awards che, con lo sconto del 33%, può essere acquistato per soli 26,79 euro.

Inoltre, i giocatori riceveranno anche un codice per Alan Wake Remastered e la skin del protagonista per Fortnite. Le promozioni sono già attive e saranno disponibili fino al 10 gennaio 2024.

Per quanto riguarda i giochi gratuiti, invece, Epic ha già reso disponibile la prima produzione della lista: Destiny 2 Collezione Storica. Si tratta di un'edizione dell'MMOFPS che dà accesso al gioco base e alle prime tre espansioni: Ombre dal Profondo, Oltre la Luce e La Regina dei Sussurri. Il gioco potrà essere riscattato gratuitamente fino al prossimo 20 dicembre.

Va comunque segnalato che il pacchetto non include l'ultima espansione rilasciata, L'Eclissi, né ovviamente il prossimo DLC più volte rimandato, La Forma Ultima. Tuttavia, si tratta di un ottimo pacchetto per recuperare gran parte dei contenuti e prepararsi a quelli futuri.