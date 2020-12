Epic Games Store: 15 giochi gratuiti a partire dal 17 dicembre

Epic Games Store ha abituato i giocatori con un paio di nuovi giochi gratuiti per ogni giovedì e in questo momento offre due pietre miliari di Obsidian Entertainment, i giochi di ruolo Pillars of Eternity e Tyranny. A questo punto della settimana solitamente Epic rende noti quali saranno i prossimi giochi gratuiti ma, con l'approssimarsi del Natale, cambia la sua solita procedura.

Annuncia, infatti, 15 giorni di giochi gratuiti, a partire dal 17 dicembre. Ogni gioco sarà gratuito per sole 24 ore e dopo averlo riscattato rimarrà per sempre nella propria libreria di titoli di Epic Games Store.

L'iniziativa fa parte delle offerte delle feste dell'Epic Games Store, che ricalcheranno quanto si vede ormai da molto tempo su Steam. Ci saranno sconti fino al 75% secondo quanto fa sapere Epic, che consiglia "sfogliare e aggiungere i giochi che preferisci alla tua lista dei desideri mentre sei collegato al tuo account Epic! Riceverai una notifica quando saranno in offerta".

Altri dettagli si trovano su Epic Games Store.