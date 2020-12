Addio a uno dei papà delle DirectX: Eric Engstrom si è spento a 55 anni

Da oltre due decenni giochiamo su Windows, poi nel 2001 è arrivata l'Xbox e da quel momento Microsoft si è affermata sempre più come una solida realtà del mondo del gaming. Ci fu però un momento, nel pieno dello sviluppo di Windows 95, in cui il futuro del sistema operativo come piattaforma per il gaming sembrava quantomeno traballante. La storia avrebbe potuto essere molto diversa se un trio di persone - Eric Engstrom, Alex St. John e Craig Eisler - avesse fallito nell'intento di rendere Windows appetibile agli sviluppatori di videogiochi, all'epoca poco inclini a lasciare la via vecchia (MS-DOS) per quella nuova.

Engstrom, St. John ed Eisler sono nientemeno che i fautori delle API (Application Programming Interface) DirectX, l'elemento cardine che consente all'hardware di "parlare" in modo diretto con Windows e viceversa, al fine di comporre una scena di gioco sempre più ricca di elementi e permettere di interagirvi. Purtroppo, come riportato dal Wall Street Journal nei giorni scorsi, Eric Engstrom si è spento all'età di 55 anni. Per lui, come spiegato dalla moglie Cindy, è stata fatale una ferita a un piede procuratasi in ottobre, sfociata in un'assunzione accidentale di Tylenol che ha causati dei danni al fegato.



Eric Engstrom - Credit: Cindy Engstrom

I "Beastie Boys", così furono soprannominati i tre, hanno così perso un componente del gruppo promotore delle API che a oggi hanno segnato quasi 30 anni di evoluzione dei videogiochi. "Sprezzanti nei confronti dei colleghi che non condividevano le loro idee, erano così odiosi che Brad Silverberg, a capo del business di Windows, li soprannominò i Beastie Boys. Dovette respingere frequenti richieste di licenziarli", racconta il WSJ.

Engstrom fu chiamato da Alex St. John e Craig Eisler per sviluppare delle API che potessero convincere gli sviluppatori di videogiochi a passare dall'MS-DOS, in grado di assicurare l'accesso diretto all'hardware, al nuovo ambiente. Inizialmente Windows non prevedeva capacità simili, bensì garantiva un accesso un po' più standard e meno diretto ai componenti, e questo agli sviluppatori non piaceva. Inoltre, la soluzione adottata per favorire il porting dei titoli DOS verso Windows, WinG, si dimostrò ostica e parecchio instabile.

Il ruolo di Engstrom, tra le tante cose, fu proprio quello di parlare con gli sviluppatori e raccoglierne il consenso verso la nuova API, il cui nome in codice era "Manhattan Project" per ovvie ragioni di segretezza: dovete sapere infatti che in Microsoft c'era diffidenza, per non dire qualcosa di più, verso il lavoro di questo trio, tanto che spesso minacciarono di abbandonare l'azienda. Insomma, un bell'ambientino. Fortunatamente le storie tribolate non sempre si concludono male e oggi Windows è una piattaforma da gioco appetibile e di successo.

Le DirectX hanno permesso a Windows di diventare la piattaforma per il gaming che conosciamo, tanto che Microsoft saggiamente vi ha basato anche l'Xbox. Siamo giunti alla versione DirectX 12 Ultimate, una versione delle API che non solo dà un accesso sempre più diretto all'hardware, ma ormai "comanda" una serie di funzionalità vasto ed evoluto: pensiamo che nelle DirectX rientrano la nuova API DirectStorage per mettere in comunicazione diretta le schede video con lo storage, ma anche le stesse DirectX Raytracing (DXR) capaci di gestire gli effetti di illuminazione in modo differente rispetto al passato.