Epic Games genera 680 milioni di dollari con il suo Store, Steam è a oltre 4 miliardi

A poco più di un anno dal suo debutto ufficiale, Epic Games Store ha già conquistato la fiducia di 108 milioni di utenti, registratisi tra la fine del 2018 e l’inizio del 2020. Il successo dello store digitale di Epic è in parte dovuto all'arrivo di numerosi nuovi giochi disponibili al download – tra cui diversi titoli free-to-play - in parte alla sua più conveniente ripartizione delle entrate, che offre margini di guadagno più ampi agli sviluppatori.

Valve e il suo Steam, nel frattempo, non sono di certo rimasti a guardare e hanno sfiorato anch’essi cifre decisamente importanti.

Epic Games Store vs. Steam: il duello continua

Il successo di Epic Games Store non si basa unicamente sulla popolarità di Fortnite, il celebre battle royale che continua a macinare numeri stratosferici, ogni giorno. Ad oggi, ammontano a 680 milioni di dollari i guadagni dello store digitale e, di questi, 251 milioni rappresentano le vendite dei giochi third-party - nel conteggio non sono stati inclusi i coupon promozionali e gli sconti, offerti ai giocatori per un valore totale di 23 milioni di dollari.

A proposito di offerte e giveaway, sono stati rilasciati ben 73 titoli gratuiti per gli utenti di Epic Games Store, con 200 milioni di copie reclamate. Nel 2020 ci saranno ulteriori giveaway, come annunciato dalla stessa Epic, che ha intenzione di estendere il suo programma di giochi gratuiti.

Come dicevamo, il punto di forza di Epic Games Store risiede nella sua strategia legata alla divisione degli incassi provenienti dalla vendita di videogiochi: mentre Epic trattiene solo il 12% delle revenue, l'88% va direttamente agli autori del titolo scaricato. Una strategia vincente, sopratutto se confrontata con quella di Steam, che trattiene il 30% per lasciare il 70% rimanente agli sviluppatori.

In ogni caso, Steam resta ancora il leader del mercato PC. Lo store di Valve ha guadagnato più di 4 miliardi di dollari dalle sole vendite dei videogiochi, il che esclude le microtransazioni, i contenuti aggiuntivi e i pass stagionali. Nel gennaio 2019, inoltre, Steam poteva vantare la bellezza di 90 milioni di utenti attivi mensilmente, statistica che, tuttavia, non si può avvalere di dati più recenti.

Per Epic Games Store restano risultati molto promettenti, trattandosi di un servizio ancora piuttosto giovane - ricordiamo, dopotutto, che Steam può contare su uno storico importante in termini di accordi con i produttori e, soprattutto, di rapporto con i giocatori.

La stessa Epic ha recentemente diffuso una lista dei giochi più popolari del suo Store, in cui troviamo tripla-A come Borderlands 3, Metro Exodus o The Division 2, e produzioni indipendenti quali Untitled Goose Game e Dauntless.