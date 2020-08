Epic Games annuncia la Free Fortnite Cup, con una pioggia di premi anti-Apple

È una settimana di fuoco per Epic Games e Apple, le due società coinvolte in una battaglia che passerà certamente alla storia. Dopo aver punzecchiato il colosso di Cupertino con la campagna #FreeFortnite, lo sviluppatore del popolare battle royale ha annunciato una nuova, singolare iniziativa: la #FreeFortnite Cup, un torneo che offrirà ai fan dello sparatutto l'ultima possibilità di giocare tutti insieme, prima che il gioco venga rimosso da App Store.

Cosa rende questo evento tanto speciale? Semplice: i (ghiotti) premi messi in palio da Epic includono alcuni gadget 'anti-Apple'.

Epic vs. Apple: le bizzarre ricompense della #FreeFortnite Cup

L'ultima fase dello scontro tra Epic e Apple ha visto la rimozione della prima dal Developer Program di Cupertino, un ban che impedirà ai responsabili di Fortnite e dell'Unreal Engine di continuare a realizzare software per le piattaforme iOS e macOS. Per gli utenti del popolare gioco ciò si traduce nell'impossibilità di accedere ai prossimi update del battle royale e, in particolare, alla Stagione 4 di Fortnite: Capitolo 2.

All of your friends. Fabulous prizes. And one bad apple. We’re droppin the #FreeFortnite Cup on August 23.



Check out our blog for full info: https://t.co/BFpiMQoWID — Fortnite (@FortniteGame) August 21, 2020

Ecco dunque che Epic Games fa la sua nuova mossa: inaugurare un torneo online di Fortnite per permettere ai giocatori di riunirsi per l'ultima (?) volta accedendo da qualsiasi device, anche quelli di Apple. L'evento ha lo scopo secondario di supportare la già citata campagna #FreeFortnite, come si può dedurre dal nome stesso del torneo e, soprattutto, dai curiosi premi messi in palio.

Per partecipare all'evento e avere la possibilità di portarsi a casa una di queste ricompense, i giocatori di Fortnite non dovranno fare altro che collegarsi ai server questa domenica, 23 agosto, e selezionare la playlist Coppa #FreeFortnite. A quel punto scatterà un timer di quattro ore, entro le quali i giocatori dovranno competere in 12 match in solitaria e accumulare punti. Ecco come verranno distribuiti i punteggi:

Tempo di attività : 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull’isola

: 1 punto ogni 3 minuti di presenza sull’isola Eliminazioni : 1 punto per ogni Eliminazione effettuata

: 1 punto per ogni Eliminazione effettuata Vittoria reale : 10 punti per ogni Vittoria Reale

Coloro che totalizzeranno almeno 10 punti riceveranno la skin Don Torsolone, ovvero il malvagio dittatore introdotto nello spot-parodia Nineteen Eighty-Fortnite. I 20.000 utenti con il punteggio migliore nella classifica globale riceveranno a casa il cappellino regolabile #FreeFortnite con annesso logo, il quale strizza chiaramente l'occhio allo storico logo arcobaleno di Apple.

Come se ciò non bastasse, Epic Games premierà i migliori giocatori con una pioggia di device e piattaforme hardware, tutti a tema gaming ovviamente. I primi 1200 utenti della leaderboard avranno dunque la possibilità di ottenere un laptop targato Alienware, un Galaxy Tab S7 di Samsung, uno smartphone OnePlus 8 o addirittura una console casalinga - PS4 Pro, Xbox One X o Nintendo Switch.

Insomma, sembra che Epic non abbia badato a spese per quest'ultimo, gigantesco evento. Resta da vedere come si svilupperà la faccenda che vede la società di Tim Sweeney contrapporsi a quella di Tim Cook, CEO di Apple. Seguiremo con curiosità le prossime notizie.