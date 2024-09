Enotria: The Last Song arriverà su Xbox, interviene direttamente Phil Spencer

Il team di Enotria: The Last Song ha fornito un aggiornamento in merito all'uscita su Xbox. Dopo le iniziali difficoltà di comunicazione con Microsoft, è intervenuto direttamente Phil Spencer per procedere alla pubblicazione su Xbox.

Nelle ultime settimane sta facendo molto discutere l'arrivo, in ritardo, dei giochi sulle piattaforme di Microsoft. Tra questi vi è Enotria: The Last Song per il quale è intervenuto direttamente Phil Spencer, capo della divisione Gaming, non prima però che la questione diventasse di dominio pubblico.

Alcuni giorni fa, il team italiano di Jyamma Games ha spiegato che Microsoft non rispondeva alle sue richieste, ragione per cui non era in grado di fornire una finestra di lancio per Enotria: The Last Song su Xbox. Tuttavia, nelle scorse ore lo studio ha pubblicato un importante aggiornamento su X (Twitter).

Maskless Ones, thanks to @XboxP3 and our amazing community, we’re now in direct contact with the Xbox Team. We’re excited to work on bringing Enotria: The Last Song to Xbox ASAP! pic.twitter.com/D5N6hPrETi — Enotria: The Last Song (@enotriagame) September 4, 2024

"Vorremmo ringraziare pubblicamente Phil Spencer e il suo team per averci prontamente contattato e per averci aiutato a risolvere la nostra situazione. Vorremmo ringraziare anche la nostra incredibile community per tutto il supporto fornitoci negli ultimi giorni. La vostra voce è stata ascoltata forte e chiara, e il vostro impegno è stato commovente".

"Adesso stiamo lavorando fianco a fianco con Microsoft e speriamo che questa collaborazione porterà a una pubblicazione su Xbox il prima possibile" si conclude il messaggio. Sfortunatamente, però, al momento manca ancora una data d'uscita.

Una situazione analoga a quella di Black Myth: Wukong il cui ritardo, però, sembra dovuto a un accordo di collaborazione tra Sony e Game Science. In ogni caso, l'uscita di Enotria: The Last Song su PlayStation 5 e PC è prevista per il prossimo 19 settembre.